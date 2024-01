Así es Rocío Aguirre, la guapísima fotógrafa chilena que robó el corazón a C. Tangana hace cuatro años

Loading the player...

C. Tangana es el primer invitado de la quinta temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo, 21 de enero. En el terreno profesional, el cantante no para de cosechar éxitos y cuenta con una legions de fans dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero, ¿cómo es su lado más personal? C. Tangana comparte su vida desde hace cuatro años con la fotógrafa de origen chileno Rocío Aguirre. Ambos se conocieron en un bar de Madrid a finales de 2019 cuando ella estaba estudiando fotografía de moda y publicidad, ¡y solo le quedaban dos semanas para regresar a Chile! Al principio, su relación fue únicamente profesional cuando ella se sumó al equipo artístico del músico. La pandemia los pilló en México trabajando y allí pasaron juntos el confinamiento y surgió la llama del amor. Desde entonces, se volvieron inseparables. Dale al play y conoce a Rocío Aguirre, la fotógrafa chilena que robó el corazón a C. Tangana hace cuatro años.

