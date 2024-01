Una pasión compartida por la música y dos años de amor: así fue la relación de Rosalía y C. Tangana

Ahora los dos están enamorados: C. Tangana lleva cuatro años de estable relación con la fotógrafa Rocío Aguirre y Rosalía pasea por Los Ángeles su incipiente amor con el actor Jeremy Allen. Los dos son nombres destacados de la música y se han hecho un hueco en el panorama con su talento y su arte. No solo esto tienen en común pues además hace un tiempo también estuvieron enamorados. Echando la vista atrás, el artista aseguraba que había "sido bonito" coincidir con la catalana en los primeros pasos que daban sus respectivas carreras musicales, aunque es consciente de que han evolucionado de diferente manera. "El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", aseguró en el programa de Jordi Évole.

Fue precisamente en esos momentos bonitos cuando, sin imaginar quizá lo que sería en unos años su éxito, sus corazones se encontraron. En 2016 les presentó un amigo en común, el productor Dano. Entonces Rosalía no era muy conocida, pero a él, que en 2012 estrenó Love’s su primer disco, le encantó su voz y quiso colaborar con ella. Grabaron Llámame más tarde, un single en el que ya surgieron algunos rumores de que entre ambos existía algo. La química que desprendían se volvió a materializar en Antes de morirme cuando ya su relación se conocía.

Entonces C. Tangana dijo que sí a colaborar en El Mal querer (como productor y compositor), un álbum que lanzaría a la artista a la escena internacional. El amor sin embargo se terminó en 2018 y en sucesivas canciones de la expareja se ha visto un intercambio de mensajes entre ambos. En Tú me dejaste de querer o Mala mujer se han visto unos ciertos reproches de el madrileño hacia su ex, igual que en el tema de Rosalía La fama, que se dijo que estaba dirigido en cierta manera al intérprete. En alguna ocasión se han escuchado las ironías que se dedican como aquella vez en la que Tangana dijo que Rosalía "molaba hace cuatro años", lo que no quita para que también le dedique su admiración asegurando que es una de sus "principales referencias en la música".

En otra ocasión, ya estaba saliendo con Rauw Alejandro, ella dijo que no había tenido buena suerte con sus exparejas. Según dijo eran emotionally unavailable (emocionalmente inaccesibles), lo que en seguida hizo que las miradas se dirigieran a Tangana. Lo que ocurrió entre ambos solo lo saben ellos, aunque quizá el tiempo haya curado lo sucedido. Cuando Évole le preguntó por la posibilidad de que vuelvan a colaborar, el madrileño deja la puerta abierta. "Todo puede pasar en la vida" aseguró, recordando que le hacen esa pregunta en numerosas ocasiones.