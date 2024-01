Rauw Alejandro habla por primera vez de su ruptura con Rosalía: 'Fue un verano fuerte'

El pasado verano la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía hizo correr ríos de tinta por la sorpresa y las especulaciones que la rodearon. Los protagonistas apenas dieron alguna pincelada acerca de lo sucedido entre ellos, en forma de canción y a través de sendos comunicados en los que dejaron claro que no hubo terceras personas que influyeran en su decisión. Ahora el artista se ha referido a lo que pasó entre ellos en declaraciones al youtuber Vicente Chente Ydrach y los rumores que rodearon lo sucedido. "Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad ni nada, y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos decirlo y lo dijeron de una manera muy... dejando todo abierto a especulaciones'' explicó.

Recuerda su relación con cariño, como aseguró. "Nuestra relación era muy positiva, nada tóxico. Muy bonito" comentó. Contó Rauw que las semanas que siguieron a su separación fueron complicadas pues la atención se centró mucho en ellos. "Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal. Y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja. Yo proyecto lo que soy yo, no soy un personaje y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fuerte'', aseguró, añadiendo que no estaba preparado para una atención así.

El cantante confirmaba que, tras las acusaciones de infidelidad, aunque su ex le defendió, es complicado retroceder. ''No importa si ella me defiende o no, si sale una noticia diciendo que tú hiciste esto, ya te ponen el estigma" dijo. Además se refirió a cómo afronta la etapa que atraviesa actualmente. "Si yo un día quiero salir con una amiga a tomar un café, al día siguiente ya tengo una novia. No puedo hacer nada, así que trato de cuidarme" añadió. En este sentido quizá se refiriera a unas imágenes que vieron la luz en las que estaba junto a la modelo Bruna Marquizine, que despertaron las sospechas.

La catalana sí que ha iniciado una nueva etapa en su vida con el actor Jeremy Allen. Se han visto diversas imágenes de la cantante y el protagonista de The bear paseando de la mano y compartiendo planes en Estados Unidos, país en el que ha pasado la intérprete los últimos meses. Rosalía se ha marcado un importante propósito para este nuevo año que comienza de manera dulce a nivel personal: dejar de fumar, un deseo en el que tendrá que poner todo su esfuerzo. Comienza además la artista el 2024 con una alegría pues su novio está nominado por su papel en The bear a los Globo de Oro, que se entregarán el próximo 7 de enero en Los Ángeles. ¿Le acompañará ella en la alfombra roja?