¿Veremos a Rosalía en los Globos de Oro 2024? La cantante catalana sale con el actor neoyorquino Jeremy Allen White, nominado por la serie 'The Bear' en los premios antesala de los Oscar, que se celebrarán el 7 de enero en Los Ángeles

Mientras Rauw Alejandro ha hablado como nunca antes olo había hecho de su ruptura con Rosalía, la cantante catalana comienza el Año Nuevo de la mano del actor Jeremy Allen White, de quien se enamoró hace unos meses y con quien pasea su amor por las calles de Los Ángeles. La cantante de Motomami y el protagonista de la serie The Bear siguen viento en popa con su noviazgo y son una de las parejas más esperadas en la ceremonia de los Globos de Oro 2024, que se celebrará el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton. La presencia de ambos no está confirmada, pero el actor está nominado en estos premios por su papel en The Bear, un premio que ya obtuvo el año pasado, y podría contar con la mejor acompañante en su desfile por la alfombra roja. Todos sus fans desean ver a la estrella de la música española codearse con los astros del cine y la televisión en el mismísimo corazón de Hollywood.

Los rumores de noviazgo entre la pareja comenzaron en octubre cuando el actor y la cantante fueron vistos en un mercado de Los Ángeles. Desde entonces los fotógrafos no han dejado de captar a la pareja en actitud romántica y cariñosa, como en una cena para dos tras la proyección de la película Juegos salvajes, en Los Ángeles o por las calles de la ciudad. A medida que la relación avanza los fans se han dado cuenta que ella ha adoptado un estilo similar al del intérprete a la hora de vestir, pero lo que les preocupa es que Allen White no sea una buena influencia para ella, ya que se le ha visto fumando por las calles de Los Ángeles, algo que hace un año ni se planteaba. No obstante, la cantante acaba de hacer público su compromiso de dejar de fumar, después de que algunos de sus seguidores se preocuparan por su voz. "Proposito del año: ultimo cigarrito del año. Feliz 2024 caris. gracias a todos por estar ahí siempre", ha compartido en sus redes.

Para ninguno de los dos ha sido un año fácil. La estrella de Beso rompió su compromiso después de cuatro años de relación, y Jeremy Allen se enfrentó a la difícil separación de su espsoa. En primavera puso fin a su matrimonio con la actriz Addison Timlin, con quien se casó en 2019 y tiene dos hijas de corta edad, Ezer Billie, de cuatro años, y Dolores Wild, de dos. Juntos han recuperado la ilusión en el terreno sentimental y la próxima cita del actor está a la vuelta de la esquina. Los Globos de Oro 2024 podría ser la cita en la que hicieran oficial su historia de amor.

La aclamada serie The Bear, donde Jeremy da vida a Carmy Berzzato, un chef que lucha por cumplir su sueño de triunfar en el sector hostelero, ha logrado cinco nominaciones a los Globos de Oro: mejor serie de comedia, mejor actriz y actor protagonista de comedia para Ayo Edebiri y Jeremy Allen, y mejor actor y actroz secundaria para Ebon Moss-Bachrach y Abby Elliot. El reputado actor es también célebre por sus papeles en Shameless, The Iron Claw, Shotgun o The Rental.

