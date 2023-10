Quién es Jeremy Allen White, el actor de Hollywood con el que ha sido vista Rosalía

El nombre del actor Jeremy Allen White está en boca de todos y el motivo tiene que ver con unas informaciones que le sitúan en la ciudad de Los Ángeles junto a Rosalía. Ambas estrellas, cuya misteriosa relación se desconocía hasta el momento, han sido vistas este fin de semana en una de las salas de cine más emblemáticas de la ciudad, Los Feliz, un reconocido espacio de ambiente retro al que el intérprete acudió tratando de pasar desapercibido a ver la proyección del largometraje Juegos Salvajes, estrenada en 1998, según apunta el podcast de la revista Deuxmoi, que añade que la vocalista de de San Cugat del Vallés se encontraba en los baños del teatro retocándose el maquillaje. La reunión, de la que el portal estadounidense asegura que hay fotografías, pero por el momento no han visto la luz, ha despertado las especulaciones y suposiciones y ha acaparado multitud de titulares alrededor de todo el mundo. Repasamos algunas claves de la trayectoria personal y profesional de Jeremy.

Rosalía reaparece a lo grande, entre estrellas internacionales, tras su sonada ruptura con Rauw Alejandro

El actor de moda gracias a su papel en The Bear

Los detalles de la supuesta y enigmática cita de Rosalía y Jeremy, que se siguen en sus respectivos perfiles sociales, en el núcleo de la industria televisiva y cinematográfica de California han sido destapados por la mencionada cabecera, que, a través de diferentes testigos, ha sabido que el intérprete neoyorkino se encontraba en el pasillo esperándola mientras ella pasaba al aseo. Después, según estas informaciones, se desplazaron a Little Dom's, un restaurante próximo especializado en gastronomía italiana y frecuentado por conocidas personalidades, para disfrutar de una agradable cena; una velada sobre la que, por el momento, los protagonistas no han hecho declaraciones.

Esta noticia llega tres meses después de la ruptura de la signataria de éxitos como Con Altura, Yo x ti, tu x mí o Despechá con Rauw Alejandro, con quien se comprometió, después de tres años de historia de amor y cinco meses después de que Jeremy pusiera el broche a su matrimonio con su ahora exmujer, la actriz Addison Timlin, de quien se enamoró hace una década. El reputado actor, cuyo nombre está de moda gracias a su papel como protagonista en la aclamada serie The Bear, disponible en la plataforma Disney+ y nominada a cuatro Premios Emmy, entre los que está a Mejor Serie y a Mejor Actor para Jeremy, tiene una agitada vida personal más allá de sus conocidos logros en el terreno profesional, como sus intervenciones en Shameless, The Iron Claw, Shotgun o The Rental, que le han hecho merecedor de una creciente comunidad virtual de tres millones y medio de admiradores.

Padre de dos niñas y supuestos problemas con el alcohol

A sus 32 años, el intérprete nacido en Brooklyn ya es padre de dos hijas junto a su exesposa, con quien selló su amor en 2019 en un sencillo enlace del que ambos han compartido con el paso del tiempo diferentes instantes. "Lo hicimos", expresó entusiasmada en su cuenta Addison, también de 32 años, junto a una instantánea de aquel feliz día que tuvo como testigo de excepción a Ezer Billie, su primogénita, que vino al mundo el 20 de octubre de 2018 y que acaba de soplar las velas de su quinto cumpleaños. Dos años después, el matrimonio amplió la familia con Dolores Wild. Los cuatro formaban, hasta el pasado mes de mayo, un clan aparentemente inquebrantable, en el que los planes juntos, la sintonía y las románticas y cariñosas declaraciones eran una constante. Ahora todo aquello forma parte del pasado, aunque los orgullosos papás tienen en común la adoración por sus niñas, que son su prioridad.

De entre los logros que Jeremy, que tan solo se lleva unos meses de diferencia con Rosalía, ha alcanzado a nivel profesional, destaca su primer Globo de Oro precisamente por The Bear, ficción en la que da vida a Carmy Berzzato, un chef que lucha por cumplir su sueño de triunfar en el sector hostelero: "Te quiero hasta lo más profundo de mis huesos. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que has hecho", expresó emocionado en su discurso de agradecimiento al recoger el galardón en enero de este año. Meses después, la madre de sus niñas le pidió el divorcio; una ruptura de la que ambos evitaron pronunciarse, pero de la que han trascendido detalles, como que ella se sentía muy sola o el supuesto problema que el actor tenía con el alcohol, información que publicó la revista People. Fue la misma cabecera la que desveló que tienen custodia compartida de sus hijas y que él se somete a pruebas de alcoholemia con frecuencia y asiste a terapia.

Los planes de Rosalía de ser madre

Si este verano Jeremy era captado por los flashes besando apasionadamente a la actriz americana Ashley Moore, popular por su interpretación en Sé lo que hicistéis, ahora podría estar ilusionado de nuevo. ¿Será Rosalía la responsable de su sorisa? Solo el tiempo tiene la respuesta. Por su parte, la catalana sigue inmersa en su carrera y creando nueva música, aunque tiene muy presente su deseo de ser madre, algo que le hace mucha ilusión: "Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría", confesó a finales de 2022 en el programa Primer impacto del canal Univisión de Estados Unidos; unas palabras muy similares a las que pronunció hace tan solo unas días en una charla con la revista Vogue y junto a Penélope Cruz.

Esto es lo que ha hecho Rosalía con el anillo de compromiso de Rauw Alejandro

Rosalía descubre cómo ha sido su verano secreto tras separarse de Rauw Alejandro