Rosalía confiesa a Penélope Cruz su deseo de ser madre

Los últimos meses no han sido fáciles para Rosalía. El fin de su 'Motomami World Tour' coincidió con una noticia inesperada, su ruptura con Rauw Alejandro, y, entonces, la intérprete de Despechá decidió tomar distancia y alejarse de todo por unas semanas. Poco a poco ha ido retomando su vida pública y la hemos visto en varios eventos, como los desfiles de la Semana de la Moda de Milán, donde protagonizó las imágenes más divertidas junto a su amiga Kylie Jenner. Pues bien, ahora Rosalía ha decidido hablar y ha concedido una sincera entrevista a la revista Vogue que le ha hecho nada más y nada menos que Penélope Cruz.

Sus planes más íntimos

La cantante y la actriz ya se conocían de antes. De hecho, hace cuatro años compartieron pantalla en la película Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, donde cantaron juntas el tema A tu vera. Desde entonces, han formado una bonita amistad que se basa, principalmente, en la admiración que sienten la una por la otra. "Eres como un alien, el talento que tienes no es normal", confiesa Penélope.

Se trata de una distendida charla entre dos de las mujeres más importantes de nuestro país que tienen, además, muchas cosas en común. Una de ellas es la importancia que le dan a la familia por encima de todo. La protagonista de Nine y Vicky Cristina Barcelona recuerda que antes de ser madre "llevaba un ritmo muy loco y me pasó factura". La llegada de sus hijos cambió sus prioridades y tiene claro que son lo más valioso de su vida. Es en ese momento cuando Rosalía hace una de sus confesiones más sinceras: "Mejorar la vida de la gente que tienes a tu alrededor y cuidar a los que quieres, en vez de centrarse en uno mismo, es muy bonito. Me haría mucha ilusión ser madre algún día".

Muy sincera

La cantante barcelonesa se ha referido a este tema tan personal confesando que le gustaría tener hijos en un futuro. De hecho, es algo que se comentaba con bastante frecuencia cuando estaba saliendo con Rauw Alejandro. La pasada primavera se llegó a rumorear incluso que estaba embarazada, pero fueron informaciones sin fundamento que terminaron siendo desmentidas.

No es la primera vez que Rosalía confiesa su deseo de ser madre. A finales de 2022, la artista fue entrevistada en el programa Primer impacto, del canal Univisión de Estados Unidos, y no dudó en hablar de la maternidad. "¿Estarías dispuesta a ceder un poquito más y abandonar la música por el deseo de ser mamá?", le preguntó el presentador Borja Voces, a lo que ella respondió: "Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría".

Próximos pasos en su carrera

Durante su conversación con Penélope Cruz, la intérprete de Con altura y Bizcochito también habla de su carrera y lo afortunada que se siente de su carrera y del éxito que está teniendo a nivel internacional. "Pienso que existo para hacer exactamente lo que hago y ese pensamiento me ancla. Yo haría esto incluso gratis, lo haría porque realmente me gusta", reconoce. Rosalía se siente feliz de "poder hacer lo que hago, así que intento concentrarme en el agradecimiento y en las pequeñas cosas y así no pierdo el norte".

También ha adelantado que ha estado trabajando en dos canciones, una de ella una colaboración con la artista islandesa Björk que va a ver la luz muy pronto. "La otra es más que nada para mantenerme siempre en contacto con mi parte de compositora", explica.

Lo cierto es que sus fans están deseando escuchar su nueva música. La última canción que sacó fue Beso, que utilizó para anunciar su compromiso con Rauw Alejandro. El pasado mes de marzo, los cantantes dejaron a todos sin palabras al mostrar las imágenes en las que Rosalía aparecía mostrando el espectacular anillo con el que el artista puertorriqueño le había pedido matrimonio.

El videoclip batió todos los récords y los dos estaban muy emocionados con los preparativos de la boda, sin embargo, a finales de julio se confirmó que habían terminado tras tres años juntos. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", fueron las palabras de la española después de todos los rumores que surgieron acerca de su ruptura.