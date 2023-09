Rosalía reaparece a lo grande, entre estrellas internacionales, tras su sonada ruptura con Rauw Alejandro

Tras un convulso verano para Rosalía en el que ha puesto el punto y final a su historia de amor con Rauw Alejandro de forma inesperada, la artista catalana ha retomado los compromisos del nuevo curso. Ahora, dos meses exactos después de oficializar su sorprendente ruptura con el músico puertorriqueño el pasado 25 de julio, la vocalista, que se ha refugiado estas últimas semanas en Miami, ha reaparecido en Milán, ciudad a la que se ha desplazado con motivo de la Semana de la Moda Primavera-Verano 2024, que comenzó este martes 19 de septiembre y pondrá su broche el próximo día 25. Exultante y enfundada en un look al más puro estilo 'college' que encaja a la perfección con esta época del año, la intérprete de éxitos como Despechá, Bizcochito o Con altura ha llegado al desfile de Prada, donde ha deslumbrado entre estrellas y populares personalidades de distintas esferas.

Inspiración y sofisticación en la reaparición más fashion de Rosalía

El regreso al foco mediático de Rosalía ha estado marcado por la expectación y la fuerza; tanto por su actitud, firme, elegante y empoderada, como por el estilismo que ha elegido para la ocasión, la cantante de Sant Esteve Sesrovires ha causado furor. Desmarcándose de sus habituales elecciones fashion, que acostumbran a ser arriesgadas y sugerentes, la artista ha llegado al show, en el que se han dado cita celebridades y conocidos rostros de la industria de la moda, en solitario y enfundada en un set de Prada con el color gris como incuestionable protagonista. Más preppy que nunca, hemos visto a una Rosalía sofisticada e inspiradora que ha combinado con maestría una camisa blanca abotonada hasta el cuello con un chaleco de punto en gris marengo; todo, a juego con un maxifalda tipo lápiz de tonalidad similar, algo más clara, y accesorios en negro. Tanto los zapatos, de charol y acabado en punta, como la mini bandolera de mano y las icónicas gafas de sol redondas y aire retro de la firma.

Además, ha puesto el broche a su apuesta con una cinta ancha a modo de diadema, ha dejado su larga melena suelta y sin moldear y se ha decantado por un maquillaje sobrio y natural, en sintonía con el resto de su outfit, en el que ha resaltado con un jugoso acabado sus labios, pues su mirada estaba cubierta por las lentes. Estas instantáneas llegan cerca de dos semanas después de que volviera a retomar la actividad en su perfil social, en el que suma cerca de treinta millones de admiradores, con quienes compartió una batería de instantes rutinarios, desde las actividades deportivas que practica hasta las aficiones de las que disfruta en su tiempo libre, tras un mes de ausencia en su cuenta.

Rodeada de estrellas y populares rostros

Rodeada de focos y cámaras, Rosalía, que precisamente soplará las velas de su 31 cumpleaños el último día de la Semana de la Moda de Milán, este 25 de septiembre, ha saludado cariñosamente a sus admiradores, a quienes ha mostrado su lado más cercano antes de entrar en el interior del edificio. Minutos más tarde, ha dado comienzo el desfile, en el que se ha sentado en el front row junto a una acompañante de excepción: su gran amiga Kylie Jenner. Juntas se han deleitado con las innovadoras propuestas que Miuccia y Raf Simons han presentado en su propia Fondazione, en las que plantean una temporada marcada por los flecos, los contrastes y dicotomías, las hombreras, los juegos de volúmenes y las superposiciones. Todo, en una atmósfera en la que se ha fusionado con destreza el estilo colegial con el más divertido punk.

De entre las personalidades que no se han perdido el desfile ha sobresalido la presencia de Chiara Ferragni, de 36 años, que es habitual en esta cita temporada tras temporada. Vestida con un set de piel en vibrante rojo que ha combinado con un brasier negro, de igual forma que sus zapatos y su bolso, todo de Prada, y lentes de espejo. La empresaria italiana, que acaba de integrar a su preciosa familia un nuevo miembro perruno, una golden retriever a la que han llamado Paloma, ha acaparado las miradas y ha puesto la nota de color al evento, al que ha acudido arropada por su marido, el artista Fedez.

Con las mismas gafas que ha lucido Rosalía, Scarlett Johansson ha deslumbrado bajo el cielo gris que cubría este jueves la capital mundial de la moda, en la que han caído algunas gotas y la temperatura ha rondado los veinte grados. Para la ocasión, la actriz estadounidense, que en un mes cumplirá 39 años, se ha decantado por un favorecedor y sensual total look negro con detalles en dorado y en el que el top, de tirante cruzado y abertura central, ha sido el protagonista.

Un estilo similar al de su compañera de profesión ha escogido Emma Watson para asistir al desfile. Elegante y dulce a la par que acertada, la protagonista de la saga de Harry Potter, de 33 años, ha cautivado con un LBD perfecto para cualquier ocasión con el que ha vuelto a dar una lección de clase y buen gusto tras hacer lo propio en el US Open de tenis, en el que acaparó todas las miradas con una propuesta Old money, y anteriormente en el torneo de Wilbledon. En su caso, ha preferido no cubrir su mirada y se ha mostrado especialmente entusiasmada y sonriente, una imagen que rompe con el hermetismo que caracteriza a su vida alejada de los focos.

Sofia Richie tampoco ha faltado en el gran día de Prada. Es una de las chicas del momento, un auténtico icono de la generación Z y su refinado estilo y arrolladora personalidad ha hecho que deshaga de la etiqueta de 'hija de' Lionel Richie y 'hermana de' Nicole para volar por su cuenta y hacerlo por todo lo alto. Esta cita, para la que ha brillado con un clásico look, llega tras unos meses muy especiales para ella en los que ha celebrado su fabulosa boda con Elliot Grainge, un inspirador y romántico enlace que dio la vuelta al mundo, y soplado las velas de su primer cuarto de siglo de vida en una idílica fiesta de cumpleaños.

La estrella de Euphoria Hunter Schafer se ha sumado a las filas del desfile de Prada, donde ha presumido de original look e imborrable sonrisa y se ha reencontrado con su inseparable Rosalía. Ambas, apasionadas y profesionales de la moda, comparten una bonita relación de amistad desde que se conocieron en el año 2019 durante un desfile de Burberry de la Semana de la Moda en Londres. Desde entonces, han disfrutado de numerosos planes juntas, como la gala Billboard Women in Music 2019, cuando la ganadora del Latin Grammy le dedicó unas conmovedoras palabras a la maniquí estadounidense, de 24 años. “Gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche. Te amo mucho”, señaló entonces.

