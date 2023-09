Las primeras imágenes de Rosalía tras su ruptura con Rauw Alejandro

Ha sido un verano sin duda convulso para la cantante Rosalía. El pasado 25 de julio se conocía la noticia de su ruptura con Rauw Alejandro, una separación inesperada y sorprendente que generó un sinfín de informaciones. Rumores de infidelidad, una canción con mensaje y silencio. El que ha mantenido hasta ahora la catalana en sus perfiles sociales, sin hacer caso a las especulaciones que han rodeado su vida personal. La artista, que se ha refugiado en Miami durante este complicado momento (se pudo comprobar gracias a una avispada fan el pasado mes de agosto), ha compartido sus primeras imágenes después de separarse. Una batería de momentos que llegan tras un mes alejada de los focos.

Las imágenes de Rosalía que han angustiado a sus fans: 'Ahora entendemos esas lágrimas'

Lo que nos ha llamado la atención del comunicado de Rauw Alejandro que no concuerda con lo que dijo Rosalía hace un mes

Rosalía hace lo que parece un resumen de una rutina que incluye por supuesto música, su pasión. La catalana ponía fin el pasado mes de julio a su gira de conciertos con su último trabajo Motomami, un disco que le ha dado muchas alegrías a lo largo de los últimos años. No sería por tanto extraño que hubiera comenzado a probar nuevas melodías pues sobre la cama muestra una guitarra, varios libros (uno de composición poética) y un dispositivo electrónico. Dedica además tiempo al deporte, como ha enseñado en una imagen en la que se ve la sala de un gimnasio y un saco de boxeo, una práctica muy completa que trabaja diversos grupos musculares.

Se hace Rosalía varios selfies, en el coche y cuando regresa de hacer deporte, además de darnos una pista acerca de las cosas que le gusta hacer en su tiempo libre. Tomarse un helado por ejemplo (¿es de fresa?) o salir a montar a caballo por el campo, como muestra en otra imagen. Sin duda un auténtico resumen de cómo son sus días, sin referencias, eso sí, a su vida sentimental, pues de momento mantiene la discreción con la que ha tratado el tema. Los fans se han mostrado entusiasmados con su regreso y han notado que en una de las fotos aparece con la coreógrafa con la que trabaja desde hace cuatro años (la misma que ha colaborado con Dua Lipa).

Ninguna referencia a su expareja Rauw Alejandro ni a la canción que este le dedicó este verano. El artista publicó su disco Playa Saturno el 7 de julio y a principios de agosto estrenó por sorpresa Hayami Hana, un tema cuya letra podría referirse a la cantante. La letra es así:

Por si acaso nunca volvemo' a hablar

Y mis ojos favorito' no me vuelven a mirar

Esta la hago pa' cuando te quiera' recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad

Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear

Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar, sí

Aquí no hay nada que ocultar

La separación de Rosalía y Rauw conmocionó a los fans de la pareja, que esperaban con ilusión su futura boda. Llegaba además esta noticia después del estreno de los primeros temas que grabaron juntos, una declaración romántica que no hacía pensar que entre ambos existieran problemas. En medio de los rumores de una deslealtad por parte del intérprete (que han desmentido la modelo con quien se le relacionaba y el propio artista, asegurando que no ha sido infiel ni es mentiroso), la catalana se pronunciaba con un breve mensaje: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”. Por el momento estas han sido las únicas palabras de Rosalía acerca de lo sucedido.