¿Dedicó Rauw Alejandro la letra de esta canción a Rosalía tras su ruptura?

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro sigue en el punto de mira. Rumores de infidelidad, motivos no desvelados, incongruencia de fechas… la pareja ya se ha pronunciado al respecto aunque sus palabras no han hecho más que arrojar dudas acerca de lo que ha sucedido entre ambos. Los dos han estado centrados en su trabajo en las últimas semanas, mientras su compromiso se acercaba al final. Mientras Rauw estrenaba su último trabajo Playa Saturno el 7 de julio, Rosalía ponía el broche a su gira Motomami que la ha llevado por medio mundo. Es precisamente una de las canciones de este nuevo álbum del puertorriqueño la que ha llamado la atención pues en su letra quizá se adivina una referencia a la situación personal que atravesaba.

Lo que nos ha llamado la atención del comunicado de Rauw Alejandro que no concuerda con lo que dijo Rosalía hace un mes

Los diez momentazos de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro

En el tema Hoy aquí refleja Rauw que echa a alguien de menos, un tema de desamor en el que asegura que la persona a la que se lo dedica era única. ¿Fue este un intento de reconciliarse con la artista? Según el intérprete rompieron su compromiso “hace meses”, algo que no cuadra demasiado con las últimas declaraciones de Rosalía sobre su enlace que fueron en el mes de junio. La cuestión es que este single vio la luz en julio solo dos semanas antes de que se hiciera pública la ruptura, así que en este caso sí que cuadrarían las fechas. Entre otras cosas asegura que aunque en sus conciertos hay muchas “babies”, ella es “de otro planeta”.

Te dejamos parte de la letra del tema para que lo compruebes:

De ti, mal me despedí

La última vez que tú y yo nos vimo'

Ojalá estuvieras hoy aquí

Para continuar lo que no pudimo'

Baby, ya no miro el reloj

Aunque ya son más de las doce

Ya no me funciona el alcohol

Y en mi mente sigue tu nombre

Mami, yo me acuerdo de ti (de ti)

Cada vez que en la disco, solo me toca bailar

Cuando no estás aquí, no

Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar.

Y otra estrofa:

Eres tú, la única que me completa (ya)

Y sabes que me encanta (yeah)

Cuando le pone seguro al cuarto

Yo soy el que al oído ella le canta

Y ella es la musa de to' lo que canto (ey)

Tuyos son mis labio'

Mía tu boquita, tu boquita (eh, dale)

Bebé, dejemos el ego, yo te necesito

Tú me necesitas (llama, llama)

Da igual si tú me tira' o yo te tiro (da igual, da igual)

De la promesa que hicimo' aquel día

No me olvido (mami, dice)

Mami, yo me acuerdo de ti

Cada vez que en la disco, solo me toca bailar

Cuando no estás aquí, no

Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar.

Seguiría así Rauw la estela de artistas como Shakira y Karol G que han dedicado también canciones a sus ex, aunque en este caso en lugar de hacerle reproches trata de acercarse a ella. La separación de Rosalía y Rauw ha conmocionado a los fans de la pareja, que esperaban con ilusión su futura boda. Llega además esta noticia después del estreno de los primeros temas que grabaron juntos, una declaración romántica que no hacía pensar que entre ambos existieran problemas. En medio de los rumores de una deslealtad por parte del intérprete (que ha desmentido la modelo con quien se le relacionaba y el propio artista, asegurando que no ha sido infiel ni es mentiroso), la catalana se ha pronunciado con un breve mensaje: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.