El comentado detalle que ha desatado rumores de reconciliación entre Rauw Alejandro y Rosalía

Saturno World Tour, la nueva gira de Rauw Alejandro, de 30 años, ha aterrizado en Madrid logrando que los 16.000 espectadores que se dieron cita en el Wizink Center no dejaran de bailar. El puertorriqueño repasó sus temas más conocidos y no olvidó hacer algún que otro guiño a su ex, Rosalía. Aunque no mencionó directamente su nombre, sí habló sobre lo mucho que cuesta olvidar a alguien. “Es muy difícil olvidar a alguien con quien te imaginabas el resto de su vida” dijo antes de entonar Hoy aquí, una canción que habla sobre una ruptura. Además sonaron los acordes del tema Beso, una de las tres canciones que grabó con su exprometida, lo que ha generado el aplauso unánime de los espectadores. “Tenía que hacerlo aquí en Madrid, que se escuche fuerte” comentó.

Los curiosos pasos que ha seguido Raw Alejandro tras su ruptura con Rosalía

En este último show del artista no ha sonado sin embargo Hayami Hana, la canción en la que dio las claves de su ruptura con la catalana. Solo la cantó Rauw Alejando en su concierto en Barcelona, donde dijo que “no la volvería a cantar nunca en su vida”. Entre las letras que subió al escenario, con una marcada estética galáctica, estuvieron las de De Carolina, Desenfocao, Party, Afrodisíaco, Vice Versa y Saturno. No estuvo sin embargo solo el artista pues le acompañaron dos invitados que pusieron su toque personal al espectáculo, Chris Palace y Lyanno.

Mientras Rauw Alejandro continúa su tour, su ex Rosalía reaparecía en sus perfiles sociales tras semanas de silencio. La catalana compartía varias imágenes en las que mostraba su refugio en Miami y las actividades en las que está ocupando su tiempo. Es precisamente en una de las fotos en la que se ha descubierto un objeto que ha generado mucha expectación entre los fans, pues ha desatado todo tipo de teorías. Sobre la cama revuelta de Rosalía se podía ver un libro de composición poética, el mismo que leía Rauw Alejandro en una de sus publicaciones temporales (ya ha desaparecido) mientras viajaba en avión.

Nuevas claves de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: una llamada, un viaje a Barcelona y ¿reencuentro en Miami?

Esta coincidencia ha provocado muchas preguntas pues no se sabe si ha sido algo casual o esconde un mensaje oculto. Desde los que apuntan a que es una muestra de que la catalana vuelve a trabajar en nueva música, hasta quienes ven la posibilidad de reconciliación entre la pareja. Los comentarios se multiplican mientras la expareja de momento mantiene silencio. Su ruptura fue una de las sorprendentes noticias de este verano, algo que nadie esperaba y que generó todo tipo de especulaciones. Desde que se supo lo sucedido, Rauw Alejandro se ha volcado en el trabajo mientras que la catalana se ha refugiado en Miami, donde reparte su tiempo entre el deporte y su pasión por la música. Puede que haya empezado a componer ya temas para su nuevo trabajo sobre el que muchos se preguntan si incluirá alguna referencia a su ex.