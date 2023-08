Nuevas claves de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: una llamada, un viaje a Barcelona y ¿reencuentro en Miami?

Dos semanas después de hacerse pública la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro después de tres años de amor y en medio de preparativos de boda, van conociéndose nuevos datos sobre las circunstancias en las que se produjo este inesperado desenlace. El cantante de Puerto Rico explicó mediante un comunicado que no habían existido terceras personas y que la relación había acabado " meses atrás", pero ese mensaje no concordaba con los movimiento de la artista catalana, quien solo un mes antes (en junio) había hablando en El Hormiguero de los avances en los preparativos de su enlace y había compartido publicaciones con referencias a su prometido. Analizamos ahora las novedades que arrojan luz y desvelan algunas incógnitas.

Eran una de las parejas de moda y su éxito no conocía fronteras, pero el final no ha sido el esperado. Para situarnos en el momento en el que Rosalía y Raúl (así se llama realmente) rompieron, tenemos que remontarnos a finales de junio. Sus caminos se bifurcaron tras una conversación que se produjo en España. En plena gira internacional, la intérprete de Despechá, Malamente y Saoko estaba descansando unos días en su Barcelona natal y citó a su pareja para hablar personalmente de su situación. "Ella le llamó y le dijo: Como tienes que hacer un viaje a París, antes de ir a Francia, pasa por Barcelona", ha explicado la periodista Leticia Requejo en El programa del verano.

La conversación privada en la que la pareja rompió se produjo en Casa Burés, un edificio diseñado por Francisco Berenguer, íntimo de Gaudí, en el Eixample, la zona más nueva de Barcelona. Precisamente uno de los pisos de lujo que alberga en su interior es el que compartían Rosalía y Rauw durante sus estancias en Cataluña. La artista se había comprado en Manresa Casa Morera, un palacete de construcción modernista catalogado como Bien Cultural de Interés Local, pero no se llegaron a instalar en esta finca de 30 hectáreas con 2.624 metros cuadrados de vivienda, 10 habitaciones, piscina y amplios jardines.

Tiempo después de la ruptura, Rosalía regresó a la vivienda que compartían para recoger todas las pertenencias y enviarle a Raw sus enseres personales. Según el citado programa de Mediaset, en este complicado momento estuvo acompañada de su hermana, que es pareja de Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante. Sin Pilar Vila sería imposible entender el éxito de la cantante. No solo la acompaña en sus giras y en sus proyectos a lo largo y ancho del mapa, también la animó y apoyó en los inicios, que no fueron fáciles. Y es que, aunque su talento es incuestionable, le costó despegar y pasó por concursos como Tú sí que vales.

¿Reencuentro en Miami?

En esta nueva etapa, Rosalía ha apostado por volcarse en su carrera y seguir sorprendiendo al fiel público con propuestas musicales. Hace unos días hizo las maletas y se trasladó a Miami, donde no ha coincidido por el momento con su ex a pesar de estar ambos en la misma ciudad. Si se produce un encuentro (fortuito o no), se espera que la cordialidad reine entre ambos ya que ella misma habló del cariño que tiene por Rauw. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respeta", indicaba. Por su parte, el cantante aseguraba que han tenido "la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir"