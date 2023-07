Analizamos las fechas clave en la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Cuando aún resuenan los ecos de una de las rupturas más sonadas del último tiempo, la de Rosalía y Rauw Alejandro, analizamos las últimas fechas claves de la ya expareja. Lejos queda el hotel de Las Vegas, durante los Latin Grammy 2019, donde se vieron por pimera vez. En una entrevista concedida a Billboard el pasado marzo de 2023, cuando parecían estar en el mejor momento de su relación, confesaron que lo suyo fue "amor a primera vista". El cantante puertorriqueño asegura que rompieron "hace meses", lo que obligó a hacer cuentas y no hizo más que despertar dudas. Recorremos precisamente esos últimos meses de Rosalía y Rauw.

Marzo de 2023: Compromiso

RR, su primer proyecto musical juntos, salió a luz el pasado marzo, superando todas las expectativas. La expareja, que parecía estar en el momento más sólido de su relación, publicaba tres canciones -Beso, Vampiros y Promesa- que parecía ser un timeline de su historia de amor y con el que anunciaban su compromiso. Al final del videoclip del primer tema se veía a Rosalía entre lágrimas y con la caja de un anillo de pedida.

Mayo 2023: Sus últimas transmisiones en vivo

A lo largo de su relación, Rosalía y Rauw Alejandro presumieron algunos de sus momentos juntos en redes sociales. Una de sus últimas transmisiones en vivo fue por medio de Instagram hace dos meses, a mediados de mayo. En aquel ‘live’ de Instagram, los cantantes aparecen en en un barco hablando sobre las experiencias que han tenido con amigos en común.

También fue en el mes de mayo cuando se hace viral un vídeo que comparte la cantante imitando a su pareja. Una divertida parodia que hace las delicias de los seguidores de ambos artistas.

Junio de 2023: detalles del compromiso y la futura boda

Fue en su entrevista con Pablo Motos (57) en El Hormiguero, en medio de su gira Motomami, cuando la estrella catalana desveló cómo fue la pedida de mano, que tuvo lugar en Puerto Rico, y dio detalles de la boda, dando a entender que todo marchaba a la perfección.

Julio de 2023: People anuncia la ruptura de la pareja

Por mutuo acuerdo, Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación, según comunicaba la revista People. La noticia tomaba a todos por sorpresa, no sólo por las declaraciones que daba la catalana un mes antes en El Hormiguero, sino también por algunos vídeos recientes en los que parecían demostrarse su amor. El anuncio llegaba horas después de que la intérprete de La fama terminara su gira Motomami.

La ausencia de Rauw Alejandro el pasado 24 de julio no pasó desapercibida por los fans de la pareja, ya que aquel día Rosalía lanzó un mensaje en redes sociales asegurando el final de la época de su álbum más popular: Motomami. Agradeció a sus fans todo el apoyo, pero no mencionó a Rauw Alejandro. “Se terminó Motomami, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida”, escribió la cantante.

La fotografía de Rosalía llorando

A mediados de julio, Rosalía publicó una serie de fotografías con la frase “días de todo”. Lo que resalta de esta publicación es que en la primera imagen aparece la cantante llorando mirando a la cámara. Aunque la artista no explicó el contexto de la imagen, el medio Billboard asegura que podría haber sido una pista de que su relación con Rauw Alejandro había terminado.

Julio de 2023: confirmación de la ruptura

En la noche del 26 de julio, Rauw Alejandro rompió su silencio a través de un comunicado que ha generado más dudas sobre su separación. Aunque el reguetonero confirma la ruptura, dice que se produjo "hace unos meses", cuando él y Rosalía parecían tener una relación idílica. En su mensaje, el artista puertorriqueño también aclara que no hubo terceras personas en su historia de amor, después de que crecieran los rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante.

Más tarde fue Rosalía la que se pronunció en las redes, siguiendo la misma línea que su chico. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", escribió la cantante, en defensa del puertorriqueño.