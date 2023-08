Rauw Alejandro borra todo rastro de Rosalía y se camufla tras un nuevo perfil

Lo tenía todo, fama, dinero y amor y hasta un anillo de compromiso, sin embargo, el pasado mes de julio y de manera inesperada, Rosalía y Rauw Alejandro ponían punto y final a su relación de tres años y ambos decían tomar caminos separados. Fue en ese momento cuando los rumores sobre una posible infidelidad por parte del puertorriqueño comenzaron a crecer como la espuma empujando al artista a enviar un comunicado en el que además de confirmar su ruptura con la cantante negaba que el motivo de su ruptura hubiera estado propiciado por terceras personas.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" confirmó el artista. Unas palabras a las que tan solo un día después seguían las de Rosalia, quien declaraba: "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".

Tras estos comunicados y después de dos semanas de absoluto silencio por parte de los dos artistas, Rauw rompía su mutismo y lo hacía lanzando una reveladora canción, Hayami Hana, en la que el artista parecía dar las claves de su ruptura con la catalana y en la que daba entender que dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación con frases tan emotivas como “Terminaré nuestra casita por si te da por volver”.

Lejos de causar cualquier efecto en su ex, Rosalía no solo guardaba silencio, sino que ni siquiera se ha dejado ver desde su ruptura, algo más inquietante aún, pues son muchos los que se preguntan dónde se encontraría en estos momentos tan delicados la cantante. Rauw, por su parte, no deja de sorprendernos y tras la publicación de su revelador single, el puertorriqueño decidía desaparecer casi por completo de Instagram y haciendo literalmente "borrón y cuenta nueva" eliminaba todas las fotografías de su perfil y dejaba de seguir a todos sus contactos, incluida, por supuesto, la que fue su prometida.

Esta decisión no parece ser el resultado de un arrebato, sino de algo meditado, ya que Rauw ya eliminó hace unos días todas sus publicaciones junto a Rosalía -excepto las que formaban parte de su primer y único EP juntos por motivos promocionales- algo que sus seguidores llegaron a calificar como un intento desesperado de llamar la atención de la catalana.

Sin embargo, aunque Rauw ha dejado su perfil oficial como un lienzo en blanco dispuesto a ser pintado de nuevo, el cantante aún mantiene activa su cuenta secundaria en la que se hace llamar 'El Zorro', y que no utilizaba desde hace seis meses. Allí, el artista ha publicado una serie de fotografías de Japón, el país preferido de su ex, bajo el revelador título de Mi lugar favorito en el mundo, y donde ambos han pasado muchos momentos de su historia de amor. La cuenta tiene actualmente 98.000 seguidores y entre ellos, casualmente, se encuentra Rosalía.