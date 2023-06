Scarlet Johansson revela el papel protagonista de su hijo Cosmo en 'Asteroid City’

Scarlett Johansson ha caído en gracia entre el elenco de Asteroid City, pero no por ella en sí, sino por su hijo Cosmo, que se convirtió en el centro de todas las conversaciones desde que comienzara el rodaje de la película de Wes Anderson. Cuando comenzó a trabajar en la cinta su hijo era solo un bebé de apenas unos meses y a todos les encantaba pasar tiempo con él. Según ella misma admite , "era un pequeño bastante popular en el set", admite la orgullosa mamá en la revista People. "La gente estaba emocionada de ver al bebé, no a mí. Dolían decirme: 'Oh, eres tú. ¿Dónde está el bebé?', bromea la actriz sobre Cosmo, el hijo que tuvo con Colin Jost.

Padre e hijo se unieron a la actriz durante el rodaje y disfrutaban de ella durante los descansos del rodaje “Mi familia vino [conmigo al set]”, recuerda y añade “Mi esposo lo hizo porque acabábamos de tener un bebé”. Johansson y Jost se casaron en una intima ceremonia en octubre de 2020 después de dos años de noviazgo y dieron la bienvenida a su primer hijo en común el 18 de agosto de 2021.

Scarlett ya era madre de una niña, Rose Dorothy, nacida de un matrimonio anterior con el periodista frances Romain Dauriac y que vino al mundo en septiembre de 2014. Cuatro meses después de su nacimiento, la estrella de Los vengadores volvió al trabajo y lo hizo sin separarse de su hija, algo que también ha sucedio con su hijo Cosmo, que se ha convertido en el rey del set. Era el bebé del rodaje. Creo que la mayoría de la gente estaba sola. Mucha gente también tenía hijos, pero tal vez un poco mayores”, comenta la actriz.

Los dos hijos de Sacrlett Johansson han crecido entre focos y platos de cine, por lo que no es de extrañar su extraordinaria capacidad de encandilar a las cámaras. La anécdota de Cosmo en el set recuerda a la que ya vivió la hija de la actriz Rose Dorothy, que se convirtió en una mini estrella en el rodaje de Rock That Body en 2016. Con unas graciosas coletas y un vestido, la pequeña con apenas dos años robó todo el protagonismo a su mamá en el set y apareció muy decidida en el plano de Scarlet sin importarle qué estaba sucediendo en la escena y no paró de reír, saltar y bailar durante la grabación.

El año pasado Johansson contó la conexión especial que existe entre los nombres de sus hijos y el por qué de su elección. "Ambos son flores". "Cosmo es una pequeña flor realmente dulce que viene en diferentes tonos de naranja y amarillo. Y es por eso que a mi hija Rose también le gustó". A todos sus amigos les encantó el nombre de Cosmo, a excepción de su suegra, que meses después de su nacimiento seguía sugiriéndole otros nombres.

