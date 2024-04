Sydney Sweeney ha causado furor con su vestidazo rojo, pero Scarlett Johansson y Jennifer Lawrence ya lo hicieron antes

El look que Sydney Sweeney llevó en la gala de los People's Choice Awards va a ser difícil de olvidar. La actriz estadounidense, de 26 años, arrasó con su vestido de color rojo y posó así de sexy frente a las cámaras, pero ¡este momentazo ya lo habíamos vivido! Y no solo una vez sino dos. Al ver a la protagonista de Cualquiera menos tú y Madame Webb no hemos podido evitar acordarnos de Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson, que hace años causaron furor en la alfombra roja con sus looks más sugerentes.

Así triunfó Sydney Sweeney en los People's Choice Awards

Así de espectacular apareció la estrella de Euphoria en el Barker Hangar de Santa Mónica (California). Sydney se decantó por un vibrante color rojo para este estilismo que ha dado tanto que hablar. La actriz lució figura con un ajustadísimo vestido largo con tirantes finos y escote de infarto customizado especialmente para ella por la firma Mônot. Completó su look con unas sandalias a juego y su característica melena rubia suelta con ondas muy suaves.

Un punto de inflexión en la carrera de Jennifer Lawrence

Hay que echar la vista atrás para recordar el que está considerado uno de los momentos más icónicos de la historia de los Oscar. El 27 de marzo de 2011, una joven Jennifer Lawrence acudió por primera vez a estos premios luciendo un espectacular vestido rojo de Calvin Klein. La protagonista de El lado bueno de las cosas impactó a su paso por la alfombra roja del Kodak Theatre de Hollywood, y todos se preguntaron: ¿quién es esta chica?. Fue un antes y un después en su carrera no solo por el boom que provocó su vestidazo rojo, sino también porque se convirtió en la actriz más joven nominada en la categoría de mejor actriz, gracias a su papel en la pelícua Winter's bone.

El 'lookazo' de Scarlett Johansson

Unos años antes, concretamente el 16 de enero de 2006, fue Scarlett Johansson la que dejó a todos sin palabras convertida en la mujer de rojo más sexy. Lo hizo al acudir a la gala de los Globos de Oro presumiendo de curvas con su vestido firmado por Valentino. La actriz estadounidense centró todas las miradas de aquella edición arriesgando con un color que ahora se lleva mucho pero antes no tanto. Este diseño con volantes en los tirantes y en la falda terminó siendo también uno de los vestidos más recordados de las temporadas de premios, ¡y no nos extraña!

Combinación ganadora

Sydney Sweeney ha vuelto a demostrar lo que Scarlett Johansson y Jennifer Lawrence ya hicieron hace años, y es que la combinación de rojo con melena rubia y curvas ¡siempre triunfa! Las tres actrices tienen cuerpos que levantan pasiones allá a donde van y ellas no solo los lucen orgullosas, sino que los potencian con estos vestidos que tienen muchos puntos en común: son diseños sencillos, rectos, con tirantes finos y bastante escotados. Tal y como puede verse en las imágenes, no les hace falta añadirle mucho más, tan solo algunas joyas y, eso sí, dejar su cabello suelto para darle aún más ese toque sensual que las convierte en icónicas.