Por qué Kylie Jenner sí es el prototipo de chica de Timothée Chalamet, te lo explicamos

Los rumores de una posible relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzaron a resonar a principios de abril, cuando aún no habían trascendido fotografías ni ningún movimiento que pudiera confirmarlo. Hemos tenido que esperar a finales de verano para saber que la historia de amor, ¡es real! Una pareja de lo más inesperada que ha mantenido en secreto sus inicios, pero que tras varios meses quedando y esquivando a los paparazzi, ahora no se esconden y acuden de la mano a conciertos multitudinarios y a la grada VIP para disfrutar de los campeonatos de tenis.

- El cambio de estilo de Kylie Jenner en su cita con Timothée Chalamet: ¿qué significa?

Nos han dejado instantáneas en las que los hemos visto compartir miradas, caricias y besos apasionados sin importar los ojos que los fichaban. Una noticia que corrió como la pólvora y dejó a sus fans sin palabras, ¿la pequeña del clan Kardashian es el prototipo del actor revelación? Aunque a priori nos haya sorprendido, en realidad la empresaria de belleza sí encaja con él, y te contamos por qué. Y es que Kylie no ha sido su primer amor, pero sí el más mediático. ¿Quiénes han conquistado el corazón de la estrella de Hollywood? ¿Qué tienen todas en común?

- La prueba que demostraría que Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen juntos

Son varios los nombres que se cuelan en la lista de corazones que ha conquistado Timothée. El más conocido después de Kylie, es la modelo Lily Rose Depp con quien estuvo desde 2018 hasta dos años después. Trabajaron juntos en la película El Rey, posaron en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia... Rompieron y lo volvieron a intentar en 2021 sin éxito. Pero antes que ella, ya se le relacionaba con la hija de la superestrella de Madonna, Lourdes Leon, con quien compartió instituto y parece que más de una cita en su adolescencia y bailes de promoción.

- Descubrimos qué pasó realmente entre Chiara Ferragni y Fedez en su polémica más viral

A pesar de ser un veinteañero que mantiene su vida privada lejos del foco, en el verano de 2020 trascendió que tuvo un romance con la actriz mexicana Eiza Gonzalez en sus vacaciones a Los Cabos que terminó cuando volvieron a la rutina de Los Ángeles. Durante el festival de Coachella de 2022, se dejó ver besándose con una modelo de Victoria's Secret, Sarah Talabi, una relación fugaz que terminó al mismo tiempo que el evento musical.

¿Qué tienen en común sus exnovias con Kylie Jenner?

Y he aquí la cuestión: ¿qué relación hay entre todas ellas? Por un lado, Lily Rose y Lourdes forman parte del exclusivo club de las Nepo Babies, título que recibieron nada más nacer por la popularidad de sus padres. Y por el otro, Eiza y Sarah son emprendedoras que triunfan en las redes sociales con millones de seguidores que están al tanto de cada uno de sus movimientos. Cuatro mujeres que crean el cóctel perfecto que encarna Kylie Jenner, no solo a nivel físico, también de estilo de vida. Razón por la que no nos sorprende (tanto) que sean la nueva pareja del momento. Tienen mucho más en común de lo que pensábamos.