Te contamos el significado de la camiseta que ha hecho viral Hailey Bieber nada más comenzar 2023

Si existe un término que anda vagando estos primeros días enero de 2023 por el mundo cibernético y que ha captado toda nuestra atención en un abrir y cerrar de ojos, ese es 'Nepo Babies'. Seguramente has escuchado hablar de estas dos palabras, pero si eres de las pocas personas que aún no se ha topado con una publicación en las redes sociales haciendo mención a este exclusivo club de veinteañeros al que puedes pertenecer nada más nacer, has dado con el lugar correcto para entender por qué debes añadirlo a tu vocabulario.

Después de que la modelo italiana Vittoria Ceretti se quejara públicamente en su cuenta personal sobre los privilegios que algunas de sus compañeras tienen nada más por llevar un apellido de renombre en su carnet de identidad, concretamente refiriéndose a Lily Rose Depp por ser portada internacional en una cabecera de moda, este tema ha saltado por los aires, literalmente. Pero... ¿a qué se refería concretamente la que ha protagonizado campañas de Chanel? ¿Por qué este revuelo que ha azotado la actualidad? ¿Y quién pertenece a este grupo de afortunados?

Es cierto que la belleza de nuestros progenitores se puede heredar, es el caso de modelos veinteañeras como Kaia Gerber y su madre la top Cindy Crawford, o Lila Grace y el gran parecido que tiene con la supermodel de los noventa Kate Moss. Lo mismo puede ocurrir con el talento, como experimenta la mencionada Lily Rose Depp quien además de pasear por la tarima como su madre Vanessa Paradise hizo décadas atrás, también se lanza al mundo de la interpretación siguiendo las directrices de su padre, Johnny Depp. Son varios los nombres sonoros que atesoran esta exclusiva lista, pero si pensábamos que ese don de tener ciertos privilegios que allana el camino hacia el éxito lo llevaban de manera silenciosa y discreta, el último giro de los acontecimientos lo ha protagonizado nada más ni menos que Hailey Bieber.

Nadie se lo esperaba, pero la modelo que hace un par de años se dio el 'sí quiero' con Justin Bieber, ha protagonizado la noticia de este nuevo año dejándose ver en un párking estrenando un crop top blanco con un claro mensaje hacia el mundo y sus haters: 'Nepo Baby'. Así es, Hailey, la sobrina del actor de Hollywood Alec Baldwin, se siente orgullosa no solo de sus raíces, también de las puertas que sus familiares le han abierto para ser quien hoy es, una de las modelos más codiciadas de la década. Una indirecta muy directa alaba por sus compañeras y demás integrantes de este prestigioso círculo en el que también destacan las hermanas Gigi y Bella Hadid.

Casualmente los nombres que llevan esta coletilla ahora tan buscada en Google, no solo son hijos o familiares de celebridades reconocidas a nivel nacional o internacional. También destacan por su peculiar sentido de la moda (aunque siempre con la ayuda de sus estilistas), un detalle que las ha ayudado a consolidar su puesto en este sector tan cambiante y fugaz, convirtiéndose en auténticos referentes de estilo, a pesar de tener un apellido famoso en su partida de nacimiento. Después del atrevido movimiento que ha hecho la señora Bieber, no nos extrañaría seguir viendo a los paparazzi cazar por las calles y avenidas de las grandes ciudades más mensajes no tan ocultos como éste. ¿Se sumarán a este movimiento reivindicativo las demás Nepo Babies?