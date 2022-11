Por qué Bella Hadid es la ‘Kate Moss' de la década

Coco Chanel, Christian Dior, Kate Moss, Gianni Versace... Son algunas de las poderosas personalidades que forman parte de la historia de la moda, y al que hoy sumamos uno: Bella Hadid. La veinteañera, hija de la modelo Yolanda Hadid y el promotor inmobiliario jordano Mohamed Hadid, ha superado los peldaños que comenzó a subir su hermana Gigi hace casi una década cuando apareció en el videoclip Surfboard del australiano Cody Simpson. Pero... ¿cuándo comenzó a resonar el nombre de la mediana de la familia? Tras firmar en el año 2014 su exclusivo contrato con la conocida agencia IMG Models, debutó por todo lo alto siguiendo los pasos de su mayor referente: con una marca española, ¡Desigual!

Después de subirse por primera vez a la pasarela de Primavera/verano 2015 en el desfile de Desigual, celebrado durante la New York Fashion Week y en el que compartió protagonismo con Adriana Lima, Bella Hadid empezó a aparecer en varios editoriales de moda. En la siguiente temporada fue cuando su vida dio un cambio y comenzó a viajar por todo el mundo modelando para firmas reconocidas como Tommy Hilfiger, Diane Von Fürstenberg, Marc Jacobs, Jeremy Scott, Burberry, Moschino. Pero su desfile estrella fue aquel que tuvo lugar en Roma en diciembre de 2015, cuando entró en el exclusivo círculo de las chicas seleccionadas por el mismísimo Karl Lagerfeld, el entonces director creativo de Chanel. Mucho ha llovido desde aquel momentazo en el que se abría paso en este complicado mundo que la ha visto crecer y convertirse en la mujer todoterreno que hoy es.

Con el paso del tiempo ha consolidado su buen puesto en el sector, tanto que parece haber superado las cifras y la rentabilidad que a una marca supone contar con un súper perfil como el suyo, elevados números que antes encabezaba su hermana mayor. Ahora, en plena oleada de modelos veinteañeras localizadas a través de las redes sociales, lejos de la estretagia que utilizaban los ojeadores en los fabuloso años noventa y principios de los dosmil, podemos confirmar que Bella es el rostro más valorado del momento, es decir, la 'nueva Kate Moss' de nuestra década. Recordemos que fue un ángel de Victoria's Secret, y pertenece al club de las top models mejor pagadas del mundo, lista en la que encontramos a Kendall Jenner, Gisele Bündchen, Rosie Huntington-Whiteley. Según se estima ella tiene en su cuenta bancaria: ¡19 millones de euros! Pero... ¿cómo ha llegado hasta este punto?

Situándonos en contexto, en la última Semana de la Moda ha desfilado para 20 reconocidas casas de costura en París, Milán, Londres y Nueva York. Bien es cierto que no es la que lleva más trabajos a su espalda esta temporada, pero el hecho de que aparezca sobre la tarima estrenando un look nunca antes viste, se convierte en una imagen con tal poder de influencia que se vuelve viral en cuestión de minutos, gracias en parte a los medios de comunicación. Y he aquí el factor clave: ¿qué la separar de las demás supermodelos? A diferencia de otros conocidos rostros que solo desean acudir a trabajar si el look les favorece y consiguen un resultado digno de película de cuento, la capacidad de adaptarse y mimetizarse que tiene Bella con lo que necesita el diseñador en cuestión, es admirable. Ya sea aparecer con la cabeza media rapada (aunque en este caso luce una prótesis de silicona), llevar piercings falsos en el rostro, teñir sus cejas para que parezcan casi inexistentes e incluso salir a escena semidesnuda, portando unas braguitas nude y ocultando su torso y pecho con las manos.

Un hecho histórico que protagonizó al concluir el último desfile Primavera/verano Copernico, cuando dos expertos rociaron su cuerpo a la vista de los invitados -y de todo el mundo, ya que el show se hizo viral- con dos arógrofos de un spray blanco que se transformaba en un tejido inteligente y moldebale, a los seguntos la silueta de un vestido, una auténtica obra de arte. ¿Por qué fue ella la encargada de este instante que pasará a formar parte de los libros de historia? Muy sencillo: Bella Hadid no tiene miedo a nada, ni a romper los clichés sobre que las modelos siempre aparecen guapísimas sobre el catwalk. Ella es el ejemplo perfecto que la Generación Z ansiaba tener y no sabía. Su paso por estas emblemáticas citas y desfiles confirma que todos los perfiles son bellos, sin distinción alguna.

¿Quién la viste?

Tal es su posición y repercusión, que es una de las afortunadas en adentrarse en los archivos de las legendarias casas de costura que han construido lo que hoy conocemos, y elegir personalmente (aunque contando con la ayuda de su estilista Law Roach, el mismo que trabaja con Zendaya) una de esas piezas que en su día vieron la luz que después terminaron guardándose como oro paño. Como es el caso de los diseños de John Galliano para Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier y Versace que la hemos visto portar con estilo. Un logro FASHION que pocas personalidades del mundo de la moda han alcanzado, y mucho menos lucir en importantes citas internacionales que pasarán a la posteridad. Pero en su día a día la hemos visto apostar por complicadísimas piezas de conseguir, aquellas con sello vintage y dosmilero que adoran las veinteañeras como ella.

Más que ser una modelo

Sin lugar a dudas está siguiendo los pasos que un día dio la mencionada chica Moss en los años noventa convirtiéndose en toda una leyenda viviente, la musa de los modistas del siglo XXI. Aunque debemos mencionar que el talento de Bella no se resume exclusivamente en presentar las últimas novedades FASHION ante los ojos de los amantes de la industria, también se ha dejado conquistar por el sector de los negocios. Hace un año que creó su propia empresa, Kin Euphorics, una marca de bebidas tónicas sin alcohol que, según afirman, ayuda a incrementar la creatividad y conseguir la calma que en tantos momentos necesitamos tener.

Icono de moda, emprendedora y también fiel defensora de dar voz a la salud mental, ella misma ha compartido con sus seguidores las épocas más complicadas que ha vivido luchando contra la depresión y ansiedad, ante la presión del trabajo y tener a los paparazzi continuamente tras su espalda. De ahí a que decidiera tiempo atrás, mantener su vida privada lejos del foco. Ojalá que Bella siga regalándonos instantes tan memorables como los que ya hemos vivido, pero he aquí la cuestión: ¿recordaremos su legado décadas después? ¿o el mundo cibernético la olvidará cuando pase el boom?