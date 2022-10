Hailey Bieber rinde homenaje a Yves Saint Laurent con su precioso disfraz de flores

Lo que Audrey Hepburn era de Hubert de Givenchy, Hailey Bieber lo es de Saint Laurent. Desde hace varias temporadas, la modelo y empresaria de belleza cuenta con la ayuda exclusiva de uno de los modistas más influyentes de la década, Anthony Vaccarello, que a su vez es el director creativo de Saint Laurent. La casa de costura que marcó un antes y un después en el armario femenino desde los años setenta, incluso sorprendió al globo terráqueo con propuestas de lo más sensuales sobre la pasarela que hoy vuelven a inspirar a las veinteañeras como ella para sus disfraces de Halloween.

Aunque hace unos días la veíamos divertirse con su amiga Kylie Jenner, ambas con la cara pintada de verde y con atuendos de bruja, en realidad éste no iba a ser el look con el sorprendería a su fans para celebrar y conmemorar la fiesta pagana de los muertos. En menos de 24 horas, la última publicación que ha compartido en sus redes sociales ya acumula más de un millón de likes, ¡y no nos extraña! La mujer de Justin Bieber conoce muy bien cuáles fueron los momentos icónicos de la historia de la moda, por eso ha querido conmemorar uno de ellos enfundada en un traje de lo más original que seguramente te sea familiar si conoces los hitos de la industria.

Nos tenemos que remontar hasta finales de los maravillosos años noventa, concretamente al invierno parisino de 1999, para situar la procedencia de la inspiración que ha hecho que la fundadora de Rhode se enfunde en un atuendo de lo más exquisito. Se trata de un croptop confeccionado a partir de rosas rosas y hojas verdes bordadas a juego con unos mini shorts del que nace una cola de tul a tono con pequeños volantes. Lo completa con una corona floral y unas sandalias de tiras también decoradas con una flor al tobillo. Con la ayuda de su estilista de confianza Dani Michelle, la maquilladora Leah Darcy y la peluquera Bryce Scarlett, Hailey ha conseguido el título de la reina de Halloween convertida en una diosa de los bosques, ¡aunque su disfraz no de miedo!

¿Quién lo llevó antes?

El origen del estilismo que hoy versiona Hailey en una fecha tan señalada y que ha conquistado a los amantes del sector, en realidad tiene mucha historia detrás. Este look que hoy protagoniza titulares internacionales, formó parte de la colección primavera-verano 1999 de Yves Saint Laurent, una delicada propuesta nupcial creada en su taller de Lemarié que estrenó la modelo francesa Laetitia Casta sobre la pasarela revolucionando así el panorama. Si Hailey hubiera tenido la edad para desfilar en esta época tan glamurosa en los años noventa, seguramente habría lucido este traje tan original bañado de delicadas flores.

El otro disfraz de Halloween

Pero no ha sido el único que ha lucido en estas horas. Dejando a un lado el romanticismo que tanto nos gusta, la empresaria de belleza ha acudido a una fiesta privada disfrazada de un personaje que sí da miedo, ¡aunque sin restar elegancia a su estilismo! Como bien se ha definidio ella misma, es la Vampira de Versace, y lo ha conseguido con un dos piezas negro que siguen la estética del famoso traje Bondage que vimos por primera vez en 1992. Y sí, lleva los colmillos muy afilados y un maquillaje de lo más llamativo, y cinturones de cadena dorados. ¿Nos sorprenderá con otro look más en los próximos días?