Hailey Bieber adelanta el complemento asequible que transformará nuestros looks a partir de septiembre

No nos referimos a un bolso ni a unos zapatos, ni siquiera a una joya llamativa o un accesorio atípico. El complemento que ha transformado el último look de Hailey Bieber han sido unos calcetines altos. Sí, como lees. La top, que ha viajado a varios países este verano, ha vuelto a Los Ángeles para retomar su agenda profesional. Tras el exitoso lanzamiento de Rhode, su firma cosmética, los compromisos laborales de la modelo se han multiplicado. Acompañada de su marido Justin Bieber, Hailey ha sorprendido con un innovador estilismo con el que vuelve a demostrar que a la hora de apostar por tendencias no se limita a lo más convencional.

Si bien en sus looks de calle la top es seguidora de la comodidad, con los vaqueros anchos y las mallas como algunos de sus diseños recurrentes, esta vez ha elegido un llamativo look negro total. Con la melena recogida en un moño tirante y protegida del sol con unas gafas de cristales oscuros, la empresaria ha lucido un minivestido blazer con aberturas en el abdomen y nudo en la parte delantera. Una apuesta que da un giro de 180 grados a la americana de toda la vida, haciendo de esta prenda atemporal un minivestido ideal para sorprender en cualquier plan. Si bien la propuesta no pasa en absoluto desapercibida, no es esta prenda la protagonista del look. En esta ocasión, la atención se centra en los calcetines altos (incluso medias) con los que Hailey ha rematado este curioso vestuario.

- Hailey Bieber se suma al fenómeno 'Barbie' con el minivestido rosa más sexy

Desde hace varias temporadas, los calcetines han ido adquiriendo un protagonismo renovado, al lucirse como un complemento más del look. Primero se llevaron por encima de los leggings, luego combinados con mocasines negros (la opción preferida de iconos como Bella Hadid) y en la nueva temporada alargan su tamaño hasta llegar a pasar en algunas ocasiones la altura de la rodilla. Las opciones de colores apagados son las más frecuentes, si bien en el Street Style de las grandes capitales de la moda es fácil ver alternativas más llamativas, de colores neón. En el caso de Hailey, ha elegido el versátil negro y ha completado el look con unos mocasines de plataforma.

En la pasarela también encontramos ejemplos llamativos de calcetines altos. Por ejemplo, en el desfile de Coperni para la temporada de otoño-invierno 2022-2023. La firma presentó su show en una pasarela inspirada en un instituto rodeado de taquillas y muchos de los looks de las modelos se completaron con calcetines altos, combinados con minifaldas o vestidos cortos. En el desfile de Miu Miu, los calcetines altos y gruesos, como los que luce la influencer Carla Ginola en la imagen superior, fueron igualmente el nexo común de los conjuntos presentados. En Prada ofrecen una versión similar con sus calentadores de colores, otro potencial hit de estilo. Sea como sea, parece que para actualizar nuestro armario post-verano, no hará falta una gran inversión ya que los asequibles calcetines (ya sabes, cuanto más altos, mejor) prometen renovar nuestros looks de lunes a domingo.