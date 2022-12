La confesión de Bella Hadid tras alzarse como la mejor modelo del año: 'He esperado siete años este momento'

No hay nada que detenga la carrera profesional de la que ha sido galardonada con el título a Mejor Modelo del Año, todo lo que hace (y lleva), ¡se vuelvel viral! Aunque Bella Hadid no ha viajado hasta la ciudad de Londres para recibir en primera persona dicho premio en The Fashion Awards 2022, cita en la que se reunieron reconocidos rostros como Naomi Campbell, Lila Moss, Irina Shayk, Rosie Huntington-Whiteley y muchos más, sí que ha querido compartir con todo el mundo a través de las redes sociales su más íntimas palabras y agradecimientos para este especial momento con el que nuevamente ha hecho historia. "Wow... Modelo del año... Realmente me hubiera gustado estar allí con todo el mundo. No tengo palabras para expresar lo mucho que este premio y este reconocimiento significan para mí", confiesa la protagonista de la velada.

Su amigo y estilista Carlos Nazario fue el encargado de recoger eñ premio sobre el escenario, en el que segundos más tarde aparecía em una gran pantalla una Bella de lo más emocionada dando las gracias por este acto. Acto seguido la modelo -que también es una exitosa empresaria- mandó un mensaje a todos sus fan que comenzaba así: "Cualquiera que me conozca sabe que cancelar un trabajo o una obligación no es mi fuerte, así que no poder recibir este premio fue una gran tristeza para mí. Lo he pasado mal en las últimas semanas, pero he esperado pacientemente siete años este momento, así que me alegro de haber podido estar ahí de alguna manera. Me siento humilde y no me lo merezco, porque hay muchas personas admirables que merecen un reconocimiento".

La sinceridad de Bella Hadid

Bien es cierto que comenzó en el sector del modelaje siguiendo los pasos de su hermana mayor, Gigi Hadid, pero en esta ocasión ha sido ella quien ha hecho temblar el estrato de la pasarela con las decenas de desfiles que acumula estas últimas temporadas, campañas de moda internacionales y asistencias a exclusivos eventos que requerían un dress code de lo más especial. En estos, Bella ha destacado más que ninguna con sus impecables trajes vintage de casas de costura como Dior y Chanel al alcance de muy pocas personas. "Gracias a los British Fashion Awards por este increíble honor y por recordarme que a veces está bien darnos una palmadita en la espalda. Adut, Paloma, Quannah y Lila: es un privilegio ser mencionada junto a vosotras cuatro. No dejáis de sorprenderme y siempre os estaré agradecida por vuestra amistad y por vuestras respectivas carreras. Me inspiráis cada día" continúa con su mensaje.

"Nunca podría haber hecho esto sin mi hermoso agente Luiz y mi increíble madre Yolanda. Luiz ha sido constantemente una roca para mí, liderando el camino con amor, espiritualidad, fuerza y pasión. Sabe lo que sus chicas se merecen y no dormirá hasta conseguirlo. Mi madre siempre ha estado a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y estoy muy agradecida de tener una mentora y un sistema de apoyo como ella en mi vida. Ambos me han permitido aprender mi oficio con el corazón y la mente abierta. Estoy muy orgullosa de ser la hija de mi madre y una chica Mattos".

Pero no se quedó ahí, la galardona ha aprovechado para reivindicar que todo lo que nos propongamos, vengamos de donde vengamos, se puede conseguir con esfuerzo y mucho trabajo. " Al ser hija de un padre refugiado de Palestina y de una madre inmigrante de Holanda, hay una especie de ética del trabajo que corre por nuestra sangre. No se trata de ser la mejor, no se trata de ser mejor que los demás, se trata simplemente de poder triunfar porque nuestros antepasados nunca han tenido una oportunidad como esta en su vida. Esto es para los niños palestinos, esto es para los niños holandeses, esto es para cualquier niño, inmigrante o refugiado que haya tenido alguna vez un sueño". Y sigue comentando: "Me he dado cuenta de que la competencia más feroz que tenemos somos nosotros mismos. No porque no haya gente más guapa, trabajadora o con más talento en el mundo, sino porque hay algo de verdad en saber que estamos luchando constantemente contra nosotros mismos, contra nuestra propia ética de trabajo, para ser lo mejor que podemos ser".

La mención a los genios de la industria

"Sólo quiero decir que, desde el principio, he visto cómo habéis seguido adelante. Cuando empecé a decirme a mí misma que no podía, vi a Guido, Sam, Pat, Virgil, Luiz, Sandi, Peter, Mario, Edward, Anna, Eugene, Steven, Karl, Katie, Carine, Piergiorgio, Amanda, Gabby, Carlos, y la lista sigue, y sigue, de personas a las que admiro y que siguen esforzándose de maneras que nunca había visto antes. Diferentes peluqueros, estilistas, asistentes, modelos, escenógrafos, agentes, casting, producción, que han pasado por mucho más que yo y siguen en pie. Algunos nunca se han tomado una temporada libre en 25 años sin una queja a la vista. Siempre me he preguntado por qué lo hacemos... Y estoy segura de que incluso os he preguntado a algunos de vosotros por qué demonios lo hacemos. Pero lo que sigue surgiendo es nuestro amor por el arte. Es la pasión ardiente por hacer fotografías, películas o piezas de creatividad de las que nos sentiremos orgullosos dentro de 10 años. Es mi mentalidad de complacer a la gente que se convirtió en mi amor por hacer felices a los que quiero. Y os quiero a todos y cada uno de vosotros hasta la muerte. Todos vosotros, mi familia de la moda, fuisteis los que me enseñasteis quién podía ser y me abristeis los ojos a las cosas que podía hacer. Cuando me sentía mal, erais los que me decíais que volviera a levantarme. Siempre supe que si podíais hacerlo, yo también. Os doy las gracias por estar a mi lado, apoyarme y simplemente estar ahí para mí. Os quiero."

Sin lugar a dudas, la de 26 años se ha convertido en la nueva Kate Moss de la década, no solo por su don para pasear por la tarima y transmitir al público lo que el diseñador demanda, también por la fuerza que transmite su arrolladora personalidad. Un hecho más que merecido que ha sido reconocido ante todo el mundo. "También quiero compartir este premio con todas las modelos que se presentan cada día y trabajan duro con poco o ningún reconocimiento. Sé que no es fácil y veo vuestra dedicación. Que no salgáis en las noticias no significa que no trabajéis igual de duro o que no lo merezcáis tanto. Os lo merecéis todo. Quiero compartir esto con los diseñadores emergentes, los jóvenes artistas, los modelos en apuros, los asistentes, toda nuestra familia de la moda de arriba abajo. Vosotros también os merecéis una parte de esto, por todo el trabajo duro que hacéis constantemente sin sentiros apreciados. Me siento muy en deuda con mi privilegio y sé la magnitud del éxito que he recibido de él. Pero sé que lo único que hace a una persona "cualquier cosa del Año" es la amabilidad, el respeto el trabajo duro y la integridad por su arte" se sincera ante sus más de 56 millones de seguidores.

Y entre agradecimientos y recuerdos al pasado, también lanza un importante mensaje que ha sido aplaudido por todos: "Si alguien está escuchando esto y sueña con ser modelo, mi único consejo es que sea fiel a sí mismo. Quiérete a ti misma antes de que el mundo te diga lo que debes amar. Sé quien eres antes de que el mundo te diga quién debes ser. Sé humilde. Defiende aquello en lo que crees. Haz preguntas. Muestra tu verdadero carácter. Nunca dudes de ti mismo. Es la única manera de ser el mejor en lo que haces. En un negocio en el que un minuto estás dentro y al siguiente fuera, tienes que trabajar duro para estar en la cima y mantenerte en ella. Agradezco el empuje, la educación y el apoyo que me ha dado el sector en los últimos 8 años. Siempre me he esforzado al máximo. Ser amable, ser curiosa, estar dispuesta a aprender, querer a la gente que me rodea e intentar ser positiva. Tengo la suerte de haberme dado cuenta de que todo en mi vida ha sucedido por una razón, en el momento adecuado y con las personas perfectas. Estoy orgullosa de trabajar junto a personas poderosas y fuertes que me recuerdan lo importante que es ser nosotros mismos". ¡Enhorabuena Bella!