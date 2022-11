Gigi Hadid se suma a la fiebre del 'tweed' con una versión de lo más innovadora

No hay época otoñal que no tengamos entre nuestro repertorio alguna prenda de tweed, como las prácticas y románticas chaquetas que puedes llevar con todos los looks que imagines. Un maravilloso tejido que se incorporó al armario de la mujer hace ya aproximadamente un siglo, ¡y todo gracias a Gabrielle Chanel! Cada temporada aparece sobre las pasarelas una versión totalmente renovada acorde con las tendencias punteras del momento, y la última que ha caído en su tentación ha sido Gigi Hadid, ¡y lo ha hecho de la forma más inesperada posible!

Por su trabajo está continuamente en contacto con las marcas más influyentes de la industria, por eso no nos extraña que, además de haber lanzado su propio proyecto de moda bajo el nombre Guest in Resident, su guardarropa sea un auténtico paraíso terrenal. ¿Quién dijo que vestir de tweed era aburrido y estaba pasado de moda? Aquí el ejemplo más vanguardista e innovador que confirma que el textil procedente originariamente de las montañas más altas de Escocia, puede adaptarse a la actualidad, como ha hecho la empresaria veinteañera enfundada en un look firmado por la última colección otoño-invierno 2022 de Thom Browne.

Hace unos días tuvo lugar la famosa y glamurosa gala CFDA Fashion Awards, esa cita a la que acudieron el clan Kardashian con estilismos de lo más llamativos, pero ninguno superó la originalidad del que estrenó la modelo de Los Ángeles, demostrando su gran sabiduría y ese divertido toque que hace que se diferencie notablemente de los demás. Encima de la camisa crop blanca de silueta masculina, ha añadido un chaleco en tonos rojos, azules y blancos, a conjunto de la chaqueta de tweed azul colocada estratégicamente sobre los hombros a conjunto de un pantalón de tiro medio con un delicado estampado que forman líneas verticales en los mismos colores y braguitas de sello deportivo a la vista.

El detalle más impactantes es...

Pero lo que nos ha llamado la atención, además de los botines puntiagudos estilo mocasín de tacón de aguja que lleva con calcetines blancos, es su impecable look de belleza. Sus ya clásicos ojos rasgados han combinado a la perfección con unos labios tintados de gris, un tono que para nada esperaríamos que Gigi Hadid llevara a un evento como éste, ¡pero le queda fenomenal! Y como ella misma ha confesado en las redes sociales, ¡estuvo perfecto toda la noche! El otro detalle que tampoco ha pasado desapercibido es el piercing falso de la firma Maria Tash y de Lagos, que ha colocado sobre los orificios de la nariz. ¿Nos querrá decir que volveremos apostar por estos mini accesorios?