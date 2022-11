Rihanna y Gigi Hadid, dos amigas de cena en Nueva York con sus looks más cañeros

No mucha gente lo sabe, pero Rihanna y Gigi Hadid mantienen una estrecha amistad desde hace años. Las une su reciente maternidad, contactos en la industria de la moda y sus numerosas colaboraciones para la firma de lencería Savage x Fenty, fundada por la cantante en 2018. La hermana de Bella ha desfilado en tres ocasiones para la marca de 'RiRi', pero no figura en el fashion film de la próxima colección, un hecho que inevitablemente llamó la atención de sus fans. Por suerte, esto se debe a que ambas están tramando un plan aún más especial, al menos eso confirma su última cena de chicas en Nueva York.

- Irina Shayk, Anitta y los fotones del esperado desfile de lencería de Rihanna

¿Rihanna está buscando expandir su imperio?

Tras una larga ausencia en el mundo de la música, Rihanna anunció su retorno este pasado mes al confirmar que se presentaría en el próximo Superbowl, confesión seguida del lanzamiento del sencillo Lift me up, su primera canción en seis años. Esto no significa, sin embargo, que dejará de lado sus empresas. Este sábado, fue vista saliendo de lo que podría ser una cena de negocios en el exclusivo restaurante Caviar Russe de Nueva York con la modelo Gigi Hadid y un socio de negocios del actor Leonardo Dicaprio.

Se desconoce la razón del encuentro, pero no sorprendería que Rihanna quisiera expander su entramado hacia alguno de los sectores en los que ha incursionado con éxito el protagonista de Titanic, como el de los diamantes, los alimentos de origen vegetal o la banca.

- El triunfal regreso de Rihanna a la alfombra roja: lentejuelas y look coordinado con A$AP Rocky

La fundadora del imperio Fenty apostó por una imagen casual, vestida al completo de color negro, casi de incógnito, con una camisa fluida de mangas acampanadas, leggings satinados y botas de tipo calcetín que se funden a la vista con sus pantalones deportivos. Siguiendo la tendencia futurista que también ha fascinado a Kim Kardashian, Naomi Campbell o Rosalía, la barbadense ha añadido unas gafas de sol XXL que cubren parcialmente su rostro.

- Gigi Hadid anuncia lo que todas esperábamos: el lanzamiento de su marca de moda

El look de básicos de Gigi con pendientes desiguales

Por su parte, la modelo ha apostado por un look de cazadora de cuero, top corto blanco, pantalón recto de traje con cinturón, gafas de sol rectangulares, botas de tacón verdes y un bolso de mano color nude. Puso foco en los complementos, epicentro de cualquier conjunto de básicos, con unos pendientes desiguales de abalorios y piedras multicolor, que contrastan con sus delicados collares y anillos dorados de eslabones finos.

La visita de Gigi al restaurante Caviar Russe no es casual. En los últimos meses, se ha vinculado románticamente a la hermana de Bella con Leonardo di Caprio, pero fuentes cercanas a las dos estrellas han aclarado que sus encuentros se limitan a cuestiones meramente profesionales. ¿Tendrá Rihanna algo que ver en todo esto?