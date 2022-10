El triunfal regreso de Rihanna a la alfombra roja: lentejuelas y look coordinado con A$AP Rocky

La espera ha sido (muy) larga, pero ha merecido la pena. Tras cerca de seis años alejada de la música, periodo en el que Rihanna se ha convertido en una de las empresarias más poderosas del mundo, ha desvelado que al fin sacará una nueva canción. Se trata de Lift me up, un tema que formará parte de la película Black Panther: Wakanda Forever y que se estrenerá este viernes. Un anuncio que ha causado tanto revuelo como su regreso también a la alfombra roja, su primera tras dar a luz, y que precisamente tenía lugar anoche durante la premier de la cinta de Marvel. Para la ocasión, la cantante ha apostado por un look de lo más interesante.

Su presencia fue sin duda una de las más esperadas entre los asistentes, y desde luego, no defraudó. Rihanna apareció enfundada en un vestido de lentejuelas con detalles denim, con escote palabra de honor y una sutil cola. Un diseño de Rick Owens, con detalles fieles al estilo vanguardista que caracteriza al diseñador, en el que destacan los volúmenes y las costuras visibles. Como hemos visto hacer a otras celebrities como Dua Lipa, RiRi también decidió sumarse a la tendencia de incluir guantes largos en su conjunto, uno de los complementos más elegantes del otoño.

Junto a ella posaba su pareja, el rapero A$AP Rocky, de quien apenas se ha separado últimamente, algo que hemos podido apreciar muy bien en sus últimas apariciones públicas. Y tal vez haciendo alarde de esta unión, ambos han querido sumarse a la corriente que David y Victoria Beckham pusieron de moda en su día: la de aparecer con conjuntos coordinados, apostando por la misma tonalidad en sus elecciones. El cantante ha llevado un traje también firmado por el mismo diseñador, con chaqueta vaquera y pantalón bicolor, en cuero negro y denim marrón empolvado. Un tono que hacía juego tanto con el vestido como con los guantes de Rihanna.