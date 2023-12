La Navidad neoyorquina de Rosalía en la recta final de un año marcado por su ruptura... y un nuevo amor

Loading the player...

A pocos días de Nochevieja, Rosalía se prepara para dejar atrás un año que, para ella, ha sido de lo más intenso. 365 días marcados por los éxitos profesionales, pero también por su ruptura por Rauw Alejandro, que se dio a conocer en en julio, cuando todo el mundo pensaba que estaban felizmente comprometidos e inmersos en preparativos de boda. Pero Rosalía está rehaciendo su vida a nivel sentimental y, de hecho, ¡HOLA! ha confirmado con unas fotos su relación con el actor Jeremy Allen White (The Bear). Fueron vistos juntos en Los Ángeles, pero la cantante ha pasado la Navidad en Nueva York, entre museos, pizza, películas y looks de lo más originales. Dale al play y no te lo pierdas.