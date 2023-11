Los detalles que apuntan a que Rauw Alejandro seguiría pensando en Rosalía

Dentro de unos días, el próximo 16 de noviembre, Rosalía y Rauw Alejandro coincidirán por primera vez en una cita pública, la entrega de los Latin Grammy, después de su impactante ruptura el pasado verano. La expareja rompió su compromiso y separó sus caminos aunque hay algunos detalles que apuntarían a que Rauw todavía no ha dejado de pensar en la catalana. De hecho el último ha llegado con el nuevo videoclip del puertorriqueño. Los seguidores de Rauw han visto las imágenes con las que ilustra su canción Diluvio y se han dado cuenta de que la protagonista tiene un parecido más que razonable con la intérprete de Despechá. En este montaje se cuenta un intenso romance, imágenes que se especula rescatarían algunas de las vivencias de Rauw y Rosalía. ¿Tiene nostalgia Rauw de los momentos que vivió con la intérprete?

El vídeo finaliza con Rauw sorprendiendo a los fans con una esperadísima noticia: poniendo fecha a su paso por el Coliseo de Puerto Rico, el 15 de diciembre. El artista tuvo que cancelar la parte latinoamericana de su gira debido a diversos problemas con las promotoras de conciertos, por lo que este regalo es sin duda el mejor que podían recibir quienes le siguen. El espectáculo que llevará Rauw a su país natal tiene por título Club Saturno: el último party.

Este guiño llega después de las imágenes que parecen confirmar que Rosalía ha pasado página tras su historia con Rauw. Sus citas con el actor Jeremy Allen, protagonista de la serie The Bear, apuntan a que la artista tiene el corazón ilusionado de nuevo, algo que no ha pasado desapercibido para Rauw. Ya tras ver las fotos de ambos paseando por el Farmer Market de Atwater, el puertorriqueño recurrió a sus perfiles sociales para publicar un mensaje en el que se encontró un doble significado.

Una canción dedicada a Rosalía

En un breve clip, el artista utilizó parte de su colaboración con Marc Seguí, Tiroteo, que parecía una indirecta en toda regla a Rosalía por las frases que escogió. “Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas. Que estás en busca de algo más”. Estos detalles se unen a la canción que lanzó poco después de su ruptura, Hayami Hana, en la que se abre en canal para expresar sus sentimientos más profundos y sinceros. En sus líneas dejó claros los motivos de su ruptura (negando de nuevo que le fuera infiel a la catalana) y reflejó cuánto la quería: “¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer? / Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto / Pero quise por igual tus cualidade' y defecto' / Todo se vuelve más difícil con el tiempo / Pero no to' a las persona' están preparada' pa' esto”. Solo ha cantado el tema en una ocasión pues dijo que así lo haría.

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las inesperadas noticias del pasado verano. El 25 de julio se rompía el compromiso de una de las parejas más icónicas de la música. El puertorriqueño salió al paso en seguida de las especulaciones que apuntaban a una infidelidad por su parte como causa de la separación, una cuestión en la que Rosalía mostró su apoyo público a su ex. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”dijo entonces.