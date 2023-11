Cuatro meses después de romper Rosalía y su ex Rauw Alejandro coincidirán en los Latin Grammy por primera vez tras su ruptura Ambos están nominados y asistirán a la gala celebrada el próximo 16 de noviembre en Sevilla

Menos de diez días faltan para que se celebre uno de los acontecimientos de la música mundial en España. Los Latin Grammy 2023 calientan motores y Sevilla, ciudad que acogerá la gala, ultima los preparativos para este gran evento. Rosalía, la gran triunfadora del año pasado que se llevó cuatro de los nueve premios a los que optaba, volverá a esta cita en la capital andaluza. La artista catalana lo confirmó en su entrevista con Penélope Cruz y ahora la Academia de Grabación Latina le da la bienvenida a Sevilla. La artista flamenca opta al premio a mejor grabación por su canción Despechá y compite en esta categoría con artistas como Shakira, Pablo Alborán o Christina Aguilera.

El año pasado Rosalía acudió muy bien acompañada de su novio, Rauw Alejandro, con el que posaba deslumbrante en la alfombra roja, pero el pasado mes de julio rompieron después de dos años de relación y de haberse comprometido. Los Latin Grammy 2023 será el evento en el que ambos volveran a coincidir por primera vez en público tras su ruptura. Después de que Rauw Alejandro confirmara su participación en el evento, en el que además también actuará y está nominado a mejor álbum de música urbana, Rosalía anunció que no se perdería un acontecimiento de estas características. Y todo apunta a que se verán de nuevo las caras en esta entrega de premios que promete muchas sorpresas, estrellas y buena música.

Recientemente salieron publicadas unas fotos de Rosalía paseando por las calles de Los Ángeles en compañía del actor Jeremy Allen. Tras esta publicación, Rauw Alejandro compartió un fragmento de su canción con Marc Seguí, Tiroteo, que algunos vieron como una indirecta hacia su ex. "Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas. Que estás en busca de algo más", compartió el artista, que en más de una ocasión ha revelado lo difícil que es para él "olvidar a alguien con quien te imaginabas estar el resto de tu vida".

De momento, sabemos que la cantante de Motomami asistirá, pero no si estará entre los artistas que actuarán en la gala. Los rumores comenzaron a sonar sobre una posible actuación de Rosalía, pero de momento no hay confirmación. El año pasadó la artista catalana actuó y fue censurada por la televisión estadounidense. Vestida con un mono de latex negro que recordaba a la mismísima Catwoman, Rosalía interpretó tres temas sobre el escenario del Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas. El primer tema fue Hentai, luego le siguió La Fama y terminó con la canción por la que ahora vuelve a optar por el galardón Despechá.

El tema que causó controversia fue Hentai, uno de los temas más populares de la cantante, pero también uno de los más polémicos por su contenido sexual. Algunos términos no pasaron la censura de la televisión estadounidense, encargada de retransmitir el evento, y fueron silenciados con un pitido. "Si una canción con una letra así todavía crea conversación, si que una mujer hable de eso se convierte en algo que la gente comenta, para mí eso demuestra que se tienen que seguir haciendo más canciones así', dijo la artista en la sala de prensa, recordando que no es una pionera en este sentido pues estrellas como Madonna, Björk y Lil' Kim tenían frases similares en algunas de sus canciones.

