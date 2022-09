C. Tangana comparte una foto de su novia: ¿quién es ella?

"Bombón, ¿tú crees que nos darán de comer o algo? Yo estoy hambriento". Ese es uno de los pocos reels en el que podemos ver a C. Tangana junto a su actual novia. Ayer, compartió en sus stories una foto con su imagen, algo que no tendría gran trascendencia si no fuera porque el músico es muy celoso de su vida privada, al menos en sus redes sociales. En la foto, vemos a Rocío Aguirre posando para su chico en un restaurante de Nápoles, lugar al que han escapado en medio de la gira del artista, en la que hemos podido ver a numerosas celebrities, como Miki Nadal, que acudió con su novia, o como la protagonista de La casa de papel, Úrsula Corberó, que vio al músico acompañada por Chino Darín. Pero ¿cómo se ha ido desarrollando esta preciosa historia de amor?

VER GALERÍA

Unidos gracias a la pandemia

Rocío y Antón, el nombre de nacimiento de C. Tangana, se conocieron en un bar. Ella, de 33 años de edad y fotógrafa de profesión, estaba a punto de regresar a su Chile natal y había venido a España para formarse y abrir mercado en Europa. Después, a comienzos de 2020, viajó con él a Latinoamérica en lo que todavía era una relación puramente laboral, pero la pandemia les pilló en México, donde se quedaron confinados. Ahí fue donde se rodó su documental Vuelve a casa, en el que cuenta el intento desesperado por volver a España. En el último capítulo de ese documental fue precisamente donde presentó a Rocío, cuya relación se oficializó ya en verano. Ella es una mujer guapísima y muy vinculada a la moda, pasión que comparte con su pareja. Es habitual verla con outfits de grandes firmas y un estilo desenfadado, pero muy cuidado.

Momentos surrealistas con Harry Styles, de fiesta con C. Tangana… Las mejores anécdotas de Cristina Boscá, la locutora más divertida

VER GALERÍA

Ha captado con su cámara a numerosas celebrities patrias

En su cuenta de Instagram podemos ver que además ha logrado su sueño de poder trabajar en España: entre sus modelos se encuentran Greta Fernández (actriz e hija de Eduard Fernández), la modelo Nieves Álvarez, la actriz Rossy de Palma o la cantante Aitana, con la que C. Tangana colaboró en el pasado. También ha capturado imágenes de las fiestas de San Isidro, algo que sin duda habrá compartido con su madrileñísima pareja. El estilo de fotografía de Rocío suele ser festivo, colorido y con un toque retro.

VER GALERÍA

Pablo Alborán se une al fenómeno C. Tangana gracias a una misteriosa colaboración

Tanto Rocío como C. Tangana son extremadamente discretos con su relación, y prefieren airearla lo menos posible. De hecho, incluso han elegido no volver a trabajar juntos para no dañarla. Por eso ha sorprendido tanto que el músico haya compartido una imagen de su novia, aunque ella sí lo ha hecho en alguna que otra ocasión. Por ejemplo, en los Grammy Latinos de 2021, donde su novio se alzó con tres galardones (por mejor canción alternativa, mejor canción pop-rock y mejor mezcla por su álbum El Madrileño). También el día de su cumpleaños, el pasado 16 de julio, donde compartió en redes fotos de ambos y un tierno mensaje: "Feliz cumple, beibi. Haces que sienta que me va a explotar el corazón de amor".

VER GALERÍA

Así se les presenta el otoño

Tras sus vacaciones, toca volver a la rutina. Rocío seguirá con sus magníficos reportajes fotográficos para diversas publicaciones de tendencias y su novio dará los últimos conciertos de su gira española. El sábado 3 de septiembre tocará en Pamplona, y Málaga, Hoyos del Espino (Ávila) y Sevilla culminarán su tour hispanoportugués. En noviembre recorrerá Latinoamérica, tal y como está haciendo ahora mismo su ex, Rosalía. Después de México (donde ha colgado en varios conciertos el cartel de "agotado") viajará a Colombia, Argentina y, como broche de oro, Santiago de Chile, donde quizá su chica estará entre el público.