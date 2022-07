Juanma Castaño, el mejor 'guía' de Gijón con Miki Nadal y Helena Aldea que asisten al concierto de C. Tangana

Loading the player...

Desde que Juanma Castaño y Miki Nadal coincidieran en MasterChef Celebrity, se han hecho grandes amigos. Aunque al principio no se llevaban demasiado bien, con el paso del tiempo fueron limando asperezas y, poco a poco, surgió la química entre ellos. Ahora incluso, presentan juntos el programa Cinco Tenedores en Movistar plus. Esta semana, el colaborador de Zapeando y su novia, Helena Aldea, con la que está esperando un bebé, han visitado Asturias y ¡quién mejor que Juanma Castaño para hacer de guía en su tierra! El periodista deportivo se encuentra allí de vacaciones y ha ejercido de anfitrión por Gijón. Tras una rica cena, Miki y Helena se lo pasaban en grande en el concierto de C. Tangana, como se puede comprobar en el vídeo, y al día siguiente visitaban Oviedo. Dale al play y no te lo pierdas.

- El divertidísimo vídeo de Joaquín Sánchez que cumple 41 años ¡y lo celebra bailando lo nuevo de Rosalía!

- Cari Lapique celebra su 70 cumpleaños rodeada de sus cinco nietos siendo "la abuela más feliz del mundo"

- Ana Boyer cae rendida ante el espectacular posado de Fernando Verdasco en bañador