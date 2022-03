El acaramelado baile de Úrsula Corberó y Chino Darín en el concierto de C. Tangana Los dos actores, que se enamoraron hace seis años en el rodaje de una serie, se muestran más enamorados que nunca

Este fin de semana, C. Tangana actuaba en el Wizink Center de Madrid ante más de 15.000 personas. El rapero madrileño arrasaba ante un público completamente entregado que aplaudía sus canciones y varios duetos con otros artistas como Nathy Peluso, Kiko Veneno, Antonio Carmona, La Húngara, Niño de Elche y Omar Montes. Entre los asistentes había numerosas celebrities, entre las que brillaron Úrsula Corberó y Chino Darín. Los dos actores se mostraban más enamorados que nunca y compartieron un baile de lo más acaramelado. Ambos coreaban todas las canciones de C. Tangana y se lo pasaron en grande, como puedes comprobar en este vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

