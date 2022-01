Úrsula Corberó y Chino Darín, de la nieve italiana al verano en Uruguay para una cita familiar

De la nieve italiana al calor uruguayo, la actriz Úrsula Corberó no ha podido iniciar mejor este 2022. El paraíso de Punta del Este ha recibido a la intérprete, que aterrizó con su pareja Chino Darín para disfrutar de las excelentes temperaturas de la zona pues allí es verano. A su llegada al aeropuerto, les esperaban los familiares del joven actor con quienes Úrsula mantiene una excelente relación. Sus padres Ricardo Darín y Florencia Bas y la hermana de este, Clara, les abrazaron antes de dirigirse a casa. Los intérpretes llegaron a tiempo para celebrar el cumpleaños del reconocido actor argentino que acaba de cumplir 65 años y que les reunió en una cena familiar con motivo de la ocasión.

La actriz, de 32 años, se ha tomado un respiro después de unos meses repletos de compromisos profesionales. El final de La casa de papel, serie que ha triunfado en todo el mundo, la ha convertido en uno de los rostros más admirados y la he llevado a Hollywood, donde su entrevista en uno de los late night más célebres de la televisión americana, The Tonight Show de la NBC, presentado por el conocido Jimmy Fallon, causó furor. Úrsula se mostró divertida y espontánea, con un dominio del inglés que fue muy aplaudido por sus seguidores y por supuesto por su novio Chino Darín, que estaba entre bambalinas.

Una relación que ya dura cinco años

Los dos artistas mantienen una estable relación desde hace más de cinco años y su amor ha resistido los obstáculos que tiene que enfrentar todo artista: la distancia, los rodajes y diversos compromisos que les dejan poco tiempo libre. Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de La embajada, la que era la primera serie española del actor argentino y su relación se confirmó a principios del año siguiente cuando ¡HOLA! publicó las primeras imágenes juntos. Entonces no tenían intención de enamorarse, pero el destino hizo su magia. El hijo de Ricardo Darín decía en primavera de 2016 que nunca había pensado en volver a salir con una actriz, mientras que la protagonista de Física o Química decía sobre su relación: "Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad".

Úrsula Corberó se pone romántica y echa la vista atrás para felicitar a su novio, Chino Darín

No se han separado desde entonces, apoyándose y celebrando sus diversos logros profesionales. Comparten además sus momentos más románticos en sus perfiles sociales donde han dejado constancia de un inicio de año único. El escenario fueron los parajes de la estación invernal de Madonna Di Campiglio perteneciente a la región de Trentino-Alto Adigio, donde practicaron uno de sus deportes favoritos: el esquí. En las cumbres nevadas tuvieron uno de esos curiosos encuentros que quedan en el recuerdo y que la actriz inmortalizó para su álbum personal: con el piloto Valentino Rossi. El nueve veces campeón del mundo suele ir a la zona para practicar snowboard. Ahora las estampas de Úrsula y Chino cambiarán para dejar un hueco al mar y las playas de Punta del Este.

