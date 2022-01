¡Vacaciones en la nieve! Úrsula Corberó se va a Italia con su novio tras el final de 'La casa de papel'

El final de La casa de papel no ha sido fácil, sin embargo, Úrsula Corberó está muy agradecida por todo lo que ha vivido durante estos años en los que se ha convertido en una estrella internacional gracias a su personaje, Tokio. "Todavía no me puedo creer todas las cosas tan increíbles que me ha traído LCDP. Me siento muy agradecida", dijo hace unos días después de estrenar los últimos capítulos de la exitosa serie de Netflix. "Fue un verdadero sueño despedir a LCDP como se merece", añadió. Después de poner punto y final a la que ha sido, sin duda, una de las etapas más importantes de su vida, Úrsula ha decidido tomarse unas vacaciones para descansar y ha puesto rumbo a Italia.

Junto a su novio, el también actor Chino Darín, ha pasado unos días en Madonna di Campiglio, en la región de Trentino-Alto Adigio, donde fueron recibidos por Roberto Failoni. El Concejal de Comercio, Fomento, Deporte y Turismo de la provincia autónoma de Trento fue el encargado de publicar estas fotos, desvelando cuál ha sido el destino que eligieron para disfrutar de esta romántica escapada. "La estrella de Netflix Úrsula Corberó, de vacaciones en Trentino. La actriz española que interpretó a Tokio en la famosa serie de televisión La casa de papel, ha estado de vacaciones en Madonna di Campiglio para pasar unos días de relax esquiando con su novio argentino, Chino Darín. ¡Ha sido gran placer conocerla y saludarla! Un agradecimiento especial al instructor y guía de esquí, Héctor", ha escrito emocionado Failoni en su cuenta personal de Facebook, donde ha compartido varias imágenes de la pareja y una muy especial en la que sale posando de lo más sonriente con Úrsula.

Durante su viaje a Trentino, la actriz catalana ha podido disfrutar de uno de sus deportes favoritos en un entorno mágico, rodeada de nieve y decoración navideña. Para esta jornada en plena montaña, Úrsula lució unos pantalones negros y abrigo de plumas XXL de color béis, además de un casco naranja y guantes. Por su parte, el hijo del popular actor Ricardo Darín llevaba una chaqueta azul klein, casco negro y mochila. "¡La felicidad existe! Esquiva por naturaleza, fue divisada esta semana y capturada en cámara por un medio de difusión de origen chino. Se la vio vestida de azul bajando, a última hora, por las pistas desiertas del centro de esquí Madonna di Campiglio (Italia). El hecho sucedió en el marco de un atardecer impresionante sobre el valle y en presencia de una luna creciente. Seguiremos informando", es el mensaje que Chino ha publicado en sus redes sociales junto a un vídeo en el que aparece esquiando sin poder dejar de sonreír.

La pareja adora esquiar y, de hecho, les hemos visto en muchas ocasiobnes en compañía de la familia del actor. La última fue en septiembre de 2019, cuando estuvieron esquiando en las pistas de Cerro Catedral, una montaña que se encuentra en San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La intérprete catalana se lleva a las mil maravillas con sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas, y también con su cuñada Clara Darín.

No hay duda de que Úrsula Corberó está viviendo una de las etapas más bonitas de su carrera. Hace unos días, la actriz conquistó al público americano al acudir por primera vez al programa The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon. Tan simpática y natural como siempre, habló del final de La casa de papel, de cuándo se dio cuenta del éxito que estaba teniendo la serie a nivel mundial y cómo ha cambiado su vida, además de recordar el momento tan surrealista que vivió con la cantante Madonna cuando coincidieron en un viaje en avión.

Úrsula Corberó cuenta su divertida anécdota con Madonna

