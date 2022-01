¡Úrsula Corberó, imparable! La actriz disfruta de su último éxito al lado de su chico, Chino Darín

Úrsula Corberó se ha convertido en todo un fenómeno a nivel internacional. La actriz, de 32 años, ha vivido una noche especial y, sin duda, inolvidable en plena promoción de los últimos capítulos de la serie La casa de papel en Estados Unidos. Hollywood tampoco se le resiste. La protagonista de la ficción creada por Álex Pina, que ya ha hecho sus pinitos en la meca del cine con papeles en grandes blockbusters como Snake Eyes: el origen, precuela de G.I. Joe, ha acudido como invitada a uno de los late night más célebres de la televisión americana, The Tonight Show de la NBC, presentado por el conocido Jimmy Fallon. Ha compartido plató con estrellas de la talla de Nicole Kidman, que iba a promocionar su película Being the Ricardos, y el cantante belga Stromae cantaba su nueva canción después de casi una década desaparecido de la industria. Úrsula se ha mostrado divertida y espontánea en el estudio del neoyorquino Rockefeller Center, donde no ha estado sola, ya que su chico, el también intérprete Chino Darín -hijo del aclamado Ricardo Darín-, la ha acompañado. Los dos artistas mantienen una relación desde hace más de cinco años y su amor ha resistido la distancia, los rodajes y compromisos tan difíciles de compaginar que requiere su profesión y hasta el confinamiento que les pilló en Argentina, país natal del protagonista de Durante la tormenta.

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de La embajada, la que era la primera serie española del actor argentino y su relación se confirmó a principios del año siguiente cuando ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de la pareja. A ambos les pilló por sorpresa que surgiera el amor, el hijo de Ricardo Darín decía en primavera de 2016 que nunca pensó en volver a salir con una actriz. A su vez, la protagonista de Física o Química hablaba así de su relación: "Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad". La actriz había mantenido una relación previamente con el modelo Andrés Velencoso, y siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad, aunque aseguraba a ¡HOLA! que se trataba más de una cuestión de pudor. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó su relación con su compañero en la citada ficción, ya que han compartido con sus seguidores algunos de sus momentos más románticos o, simplemente, han mostrado lo orgullosos que están el uno del otro.

Un año más tarde de comenzar su relación, se estrenaba La casa de papel en Antena 3, aunque como ya es por todos conocido la ficción terminaba cancelándose, pero tras irrumpir Netflix en el panorama audiovisual español, rescató la producción y siguió con la producción. El fenómeno tardó poco en hacerse viral y para 2018 ya había fans en el mundo entero del mayor asalto de la historia de España. Durante este boom que nadie había esperado ni planeado, Chino Darin se mantuvo, orgulloso, al lado de Úrsula Corberó. Ambos han visto cómo los seguidores de la actriz se han multiplicado por cientos y cómo, a lo largo de estos años, Tokio se ha convertido en un personaje imprescindible en otros países como, por ejemplo, en la versión surcoreana Money Heist, incluso podría reaparecer en la precuela de Berlín (Pedro Alonso). Mientras tanto, la pareja ha seguido trabajando en distintos proyectos o viajando por el mundo, juntos o por separado. Con unos proyectos de gran altura como La reina de España o El árbol de la sangre, y otros más pequeños como Era el cielo o una pequeña aparición en Paquita Salas, Úrsula es ya uno de los rostros más cotizados en nuestros país.

La pareja de artistas dio un paso más en su relación en 2017 cuando posaron juntos por primera vez en el Festival de San Sebastián, donde se le otorgó el Premio Donostia por su trayectoria profesional a Ricardo Darin, por lo que asistían para apoyar al padre del actor. Tras esta aparición se sucedieron alfombras rojas por algunas de las citas cinéfilas más importantes del panorama internacional, como Cannes. También viajaron juntos a Hong Kong o a Latinoamérica. Precisamente, la protagonista de La casa de papel pasó la cuarentena junto a la familia de su chico, ya que se quedó "atrapada" en la casa familiar en Argentina durante la primavera de 2020. Nada que ellos no supieran aprovechar, además de pasar mucho más tiempo juntos, grabaron y protagonizaron el videoclip Un día (One day), de J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Un amor que puede con todo y que pronto celebrará su sexto aniversario, y aunque en 2018 aseguraban que no había boda a la vista, está claro que están más comprometidos y unidos que nunca. Ahora mismo ninguno de los dos tiene proyectos cinematográficos sobre la mesa, al menos que se conozcan, pero son dos de los actores más deseados de nuestro país y van abriéndose cada vez más hueco en la producción internacional. No sería extraño que Úrsula continúe abriendo sus fronteras en Hollywood, quizás con un nuevo proyecto en Estados Unidos o en otro lugar, porque lo que tiene claro, tal y como aseguraba recientemente en una entrevista con Interview, que su objetivo ahora mismo, tanto a nivel personal como profesional, es viajar.

