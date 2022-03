¿La reconocerías? El radical cambio de Rosalía para descubrir la opinión que el público tiene de ella

Superadas todas las barreras de Estados Unidos, que ahora quedan atrás como si no hubieran sido casi inalcanzables antes de que Rosalía pisara el ruedo, llega el momento de afianzar el trono. La cantante española de 28 años se enfrenta este mes a uno de sus mayores retos hasta la fecha, estrenar su primer álbum creado, grabado y publicado en América pero con letras en spanglish. Como protagonista absoluta de la polémica y de las batallas de sus fans con los más críticos a su trabajo, la artista se ha paseado por el madrileño barrio de Salamanca para ver qué pensaban sobre ella y su trabajo los viandantes. Por supuesto, lo ha hecho completamente disfrazada, con peluca, gafas y lentillas de color claro, para engañar a aquellos que contestaban a sus preguntas. ¿La hubieras reconocido tú si te hubieras cruzado con ella?

VER GALERÍA

Rosalía ha hecho las preguntas más crudas a los paseantes con los que se ha encontrado, desde qué piensan de las letras hasta sus looks o las uñas extralargas que ha llevado en los últimos meses. Y aunque cualquiera podría pensar que, teniendo en torno a 20 millones de seguidores en cada una de las redes sociales, cualquiera la hubiera reconocido, lo cierto es que la mayoría de la gente ha hablado no se ha dado cuenta de quién tenía enfrente, y han criticado sin miedo ni vergüenza por poder ofender a su interlocutora. A alguno le ha puesto a bailar y también una de sus fans la ha reconocido, pero de los que no, todo el mundo se ha retractado o ha matizado sus palabras al descubrir que estaba hablando con la dueña de tres Grammy latinos.

De su nuevo álbum hemos escuchado ya La fama (con The Weeknd), Saoko, Chicken Teriyaki y Hentai. La artista no ha dejado de experimentar con su sonido pese al triunfo indiscutible de El mal querer, hubiera sido fácil replicar lo que ya había funcionado, pero ha decidido darle un giro a su estilo y evolucionar hacia un lugar nunca explorado. Motomami es una actitud, tal y como Rosalía ha explicado a lo largo de las últimas semanas de promoción, y con sus temas llenos de letras que necesitan estudio e interpretación ha sorprendido a sus seguidores. Pero el anterior disco tampoco se hizo para agradar a nadie, ni seguía con ninguna tendencia de la música española que se pudiera encontrar en la radio, por lo que las críticas son aún prematuras y todo indica que el disco va a dar qué hablar de cualquier manera. Lo que está claro es que han sido años de intenso trabajo, con la pandemia de por medio (que le pilló en Estados Unidos) que han dado lugar a un producto internacional que ha creado mucha expectativa: "Después de tres años de estar trabajando en el proyecto por fin ya sale", ha dicho la artista llena de ilusión al aparecer en El Hormiguero con el pelo recogido en dos moñitos, con vestido negro largo y cazadora motera, siguiendo con la estética que quiere transmitir en el álbum.

VER GALERÍA

"Está hecho desde el cariño, desde el amor, desde las ganas de seguir experimentando", ha asegurado con rotundidad Rosalía, aún con la naturalidad e ingenuidad con la que conquistó España hace cinco años. "Aunque estoy usando códigos o estilos diferentes, el lugar desde el que está hecho es el mismo", ha respondido cuando Pablo Motos le ha preguntado si no tiene miedo de decepcionar a sus fans por lo diferente que es Motomami de El mal querer. "El baremo para mí es eso, ¿emociona o no?", ha añadido. Además, ha explicado algunos de los significados de sus letras que tanto se han cuestionado, como Saoko. Cuando Nuria Roca le ha preguntado qué significa la artista lo ha dejado claro: es una lengua africana y quiere decir "ritmo" y "salsa", pero sobre todo es el título de un tema clásico de reguetón cuyos acordes se han utilizado en el comienzo de la canción.

Rosalía ha explicado el significado de su tatuaje en la pierna, que tiene especial protagonismo en la portada de Motomami: es el clip que sujeta la liga, inspirado en el que tiene la artista feminista austríaca Valie Export. También ha enseñado uno que tiene en honor a su chico, Rauw Alejandro, que son dos erres unidas entre sí, y que tiene en la planta del pie.

