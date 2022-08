Las curiosidades del videoclip 'Despechá' de Rosalía, que está causando furor

Rosalía ha estrenado el videoclip de la que está siendo la canción del verano: Despechá. La catalana ha escogido la playa de Portixoll en Mallorca para la grabación de su último hit. El video no ha dejado indiferente a nadie y, desde luego, no defrauda. Lleno de escenas veraniegas cotidianas, la cantante se pasea por la playa vestida con un bikini rojo y unos vaqueros mientras vemos a señoras jugando a las cartas, familias comiendo sandías, niños con pistolas de agua y a los bailarines que la acompañan durante el Motomami Tour.

El video está dirigido por Matías Vasques, conocido por el alias Stillz, ya había trabajado anteriormente con Rosalía en el video de la canción en la que colaboró con Bad Bunny La noche de anoche y en otro de los singles de su último disco: Hentai. Además bañarse en el mar y pasearse por la arena, también podemos ver a la artista pilotando una lancha de agua con una camiseta en la que pone Mallorca y con la cara cubierta de conchas mientras cierra los ojos, uno de los planos que más ha gustado a los fans.

La canción se estrenó hace tan solo dos semanas y el primer día ya se colocó en los primeros puestos de la lista global de sencillos de Spotify. El tema ya estaba en boca de todos a raíz de que lo cantará en los primeros conciertos de la gira. Se hizo viral enseguida e incluso se creó un trend en TikTok que han realizado famosos como Chanel, Cristina Pedroche e incluso el futbolista Joaquin Sánchez. Además la cantante dejó que el público decidiera el nombre de la canción en el primer concierto que dio en Madrid el 19 de julio, dándoles a elegir entre Despechá o De lao a lao ganando, con mucha diferencia, la primera opción.

Rosalía no para de cosechar éxitos mundialmente. Después de hacer sold out en los 12 conciertos que ha dado en España, ahora se enfrenta a la gira latinoamericana con casi todo vendido. Está claro que la autora de temas como Malamente no para de batir récords con todo lo que hace. Habrá que ver con que vuelve a sorprendernos mientras disfrutamos de su nuevo y refrescante videoclip.