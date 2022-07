Todo sobre el fenómeno 'Despechá', la canción del verano de Rosalía sin que siquiera haya salido Más de siete millones de personas lo han visto y todo el mundo la canta, pero aún no puede escucharse entera

Lo último de Rosalía tiene ya bailando a todo Tik Tok y ni siquiera hay canción completa todavía. Hablamos de Despechá, el tema que la cantante catalana ha avanzado ante sus fans pero que no está disponible en ninguna plataforma. "Baby, no me llames que ya estoy ocupá olvidando tus males", comienza el vídeo que publicó la artista hace diez días, en el que aparecía al teléfono y cantando este tema. 7 millones y medio de personas han visto el adelanto y rápidamente se ha convertido en una de las tendencias de la red social con casi 80.000 vídeos creados que utilizan este sonido. En un primer momento los seguidores de la intérprete se preguntaron si el single se llamaba Despechá o De lao a lao, pero finalmente ha habido una confirmación en la que se da algún dato más sobre cuándo podremos escucharla entera.

"Despechá llegará pronto", ha escrito Rosalía a sus seguidores en otra red social diferente, demostrando que su "reinado" traspasa cualquier barrera. Su último lanzamiento había sido el álbum Motomami, por el que está haciendo una gira internacional que ha empezado en España este mes en Almería y cuyo siguiente destino es una doble cita con Barcelona este fin de semana. Los únicos que han podido escuchar este single, que ya se postula como la canción del verano a pesar de que no está disponible, han sido precisamente los que han ido a los conciertos, puesto que la cantante la ha interpretado cada noche sobre el escenario.

Si finalmente Despechá se convierte en la canción del verano, como todo parece indicar, será una simpática coincidencia que ocurra justo el año siguiente a que Rauw Alejandro se alce con el mismo título. Su tema Todo de ti se oía en todas partes en 2021, y no fue hasta septiembre cuando Rosalía y el artista puertorriqueño confirmaron su relación con un simpático vídeo. Desde entonces han sido inseparables, han viajado juntos para sus giras y para sus vacaciones, e incluso ha habido rumores de compromiso entre ellos.

Rosalía tiene 18 millones de oyentes en Spotify y su tema más escuchado es La noche de anoche, junto a Bad Bunny, seguido de Con altura, junto a J Balvin y El Guincho. La artista se ha convertido en un fenómeno mundial en menos de cinco años, habiendo participado en los Billboard, los Grammy y en programas de éxito de Estados Unidos como el Late Night de Jimmy Fallon. Su último álbum ha sido un cambio radical en su estilo desde El mal querer, y la artista se ha mostrado muy agradecida con sus seguidores por haber aceptado y apreciado su creación a pesar de que no le han faltado las críticas. "Está hecho desde el cariño, desde el amor, desde las ganas de seguir experimentando", ha asegurado con rotundidad Rosalía, aún con la naturalidad e ingenuidad con la que siempre ha conquistado España. "Aunque estoy usando códigos o estilos diferentes, el lugar desde el que está hecho es el mismo", decía unos días antes de estrenar Motomami, que finalmente ha resultado ser un auténtico éxito.