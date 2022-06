Qué podemos esperar de 'Parot', la serie de Adriana Ugarte que coge el relevo de 'Cuéntame'

Tras la cita semanal a la que nos tenía acostumbrados ‘Cuéntame’, la nueva propuesta de la cadena pública es ‘Parot’, un thriller que también añade un componente histórico a las noches de los jueves, pues toma un suceso real para basar unos actos ficticios: un asesino en serie acaba con la vida de varios delincuentes recién excarcelados, condenados en su mayoría por violación. La serie arranca con un hecho real de 2013, cuando Estrasburgo anuló la doctrina Parot, que impedía que ciertas condenas de prisión no se redujeran por beneficios penitenciarios y puso en la calle a presos que técnicamente no habían finalizado sus condenas. No hay que olvidar que la doctrina Parot estaba planteada en un inicio solo para evitar la excarcelación anticipada de los presos de ETA, pero posteriormente se utilizó para garantizar que quienes fueron condenados por delitos sexuales no salieran de prisión hasta acabar con sus condenas íntegras.

Un asesino ‘vengador’

Adriana Ugarte intepreta en ‘Parot’ a la detective Isabel Mora, que será la encargada de investigar junto a Javier Albalá el asesinato de varios de los presos que querdan en libertad tras la anulación de la doctrina. Lo que empieza como un ajuste de cuentas, se acaba convirtiendo en un asesino en serie que persigue hacer ‘justicia’ con los presos excarcelados. Sin embargo la ley lo es para todos, y los dos agentes deberán desentrañar el misterio que les conduzca al asesino de ex-convictos. La serie muestra el contexto histórico del momento en el que en España se anuló esta doctrina. El primer capítulo de la serie arranca con el día de la excarcelación, donde veremos cómo la opinión pública recibe la noticia, las víctimas, la policía y los propios presos, ahora puestos en libertad.

Patricia Vico (‘Hospital Central’) interpreta a Ana Hurtado, una reportera sensacionalista que hará lo que esté en su mano por mantener alta la audiencia de su programa a base de escarbar en las dramáticas historias que provoca la excarcelación de los presos.

Ugarte y Portillo, madre e hija

El elenco se cierra con Blanca Portillo, que interpreta a la madre de Urgarte, una psicóloga que de adolescente sufrió una dramática agresión de índole sexual, madre e hija están unidas ahora por el suceso que pone de relieve la excarcelación de condenados por delitos sexuales. Sin embargo, en la vida real a Adriana Ugarte el entramado legal no le es del todo desconocido, no en vano procede de una familia íntimamente relacionada con el derecho, su padre es magistrado y su madre letrada. Sin embargo Adriana no quiso seguir con la tradición familiar y optó por licenciarse en Filosofía y Letras, lo que siempre compaginó con sus estudios de la danza y de interpretación, fiel a los consejos de sus padres de no apostar su futuro únicamente al arte dramático. Para Urgarte dedicarse al cine y la televisión no supuso un problema y sí muchos éxitos, ha llegado a trabajar con Almodóvar en ‘Julieta’ e incluso fue nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación por su trabajo en el largometraje de Santi Amodeo ‘Cabeza de Perro’, además de protagonizar ‘Palmeras en la Nieve’ junto a Mario Casas.

¿’Parot’ relevará permanentemente a ‘Cuéntame’?

‘Parot’ no es una serie de largo recorrido al estilo de las numerosas y extensas temporadas protagonizadas por los Alcántara. La serie de Ugarte solo tiene 10 capítulos y en principio no se prevén más temporadas, por lo que una vez finalizada cederá el testigo de nuevo a ‘Cuéntame’ o a otra serie. Esto podría arrojar algo de optimismo a las dudas que se han planteado sobre si la serie de Duato y Arias tendrá renovación. Por otro lado, la serie de Ugarte no es del todo desconocida, pues se estrenó el año pasado en la plataforma Prime Video, donde cosechó muy buenas opiniones de crítica y público. La serie ha permanecido inédita hasta ahora para su emisión en televisión, momento que la cadena pública ha elegido para darle un espacio muy codiciado, nada menos que el horario de la serie más longeva de la televisión española.

