Los Serrano vuelven a la televisión: los detalles sobre la celebración del veinte aniversario de la serie

Una inesperada noticia ha impactado a los fans de la serie Los Serrano, que han marcado ya una importante fecha en su calendario. Con motivo del veinte aniversario de la emisión del primer capítulo de la ficción, Telecinco ha preparado un especial en el que no solo se podrá ver aquel capítulo debut sino la reunión de los actores que hicieron la comedia. Aunque todavía no hay una hora definitiva para ver este esperadísimo especial, se sabe que tanto Antonio Resines como Fran Perea estarán, dado que ambos avanzaron que estaban trabajando en ello con más compañeros. Para mantener el misterio, la cadena no ha detallado qué otros intérpretes forman parte de la celebración aunque los fans, claro, esperan que sean al menos los principales. La celebración de este significativo aniversario se completará con un maratón en el que se emitirán los mejores y más recordados capítulos en la cadena FDF.

En alguna ocasión Natalia Sánchez y Víctor Elías ya habían manifestado lo estupendo que sería reunir a la “familia” de nuevo. La buena relación que se forjó durante el rodaje de la serie ha continuado a lo largo de estos años, en los que los actores han seguido compartiendo proyectos y vida. Natalia y Víctor, que fueron pareja un tiempo tras la serie, siguen muy unidos, con una estrecha amistad. Fran Perea y Víctor Elías, que se han abierto camino en la música, están colaborando ahora en el disco de Perea, un homenaje a la mítica serie. Se titula Uno más uno son 20 y se incluyen versiones de las canciones que se publicaron en 2005 en el trabajo Uno más uno son 7.

Para una de esas canciones, Me sale a cuenta, en la que participa el rapero Rayden, se ha grabado un vídeoclip en el que participa Verónica Sánchez, otra de las protagonistas principales del título (interpretaba a Eva). Alejo Sauras (Raúl) y Alexandra Jiménez (África), que enamoraron a la audiencia con su historia de amor en la ficción, se encontraron también hace unos días en el programa Déjate Querer. “Me gustaría que tú aceptaras plantearte, por lo menos, pensar la posibilidad de volver a entablar una relación conmigo" decía Alejo con simpatía metiéndose de nuevo en el personaje. A lo que África respondía: "Estamos exactamente como hace 20 años, esto no avanza".

Los Serrano contaba la historia de Diego Serrano, un viudo padre de tres hijos, Marcos (Perea), Guille (Elías) y Curro (Jorge Jurado), que se casaba con su amor de juventud Lucía (Belén Rueda), separada y con dos hijas Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez). Ambas familias viven todo tipo de enredos al empezar a vivir bajo el mismo techo. La serie contó con ocho temporadas, hasta su final en 2008, un cierre que generó una cierta polémica entre muchos incondicionales de la ficción que no comprendieron el giro de guion (algo parecido ocurrió con la internacional Perdidos).