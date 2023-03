Alexandra Jiménez y Alejo Sauras se reencuentran 20 años después de 'Los Serrano' y vuelven a interpretar a África y Raúl

Los Serrano fue una serie que marcó a toda una generación. Tanto fue así que, a día de hoy, tenemos muy presentes a los actores que encarnaron a Teté y Guillermo (Natalia Sánchez y Víctor Elías) o a Marcos y Eva (Fran Perea y Verónica Sánchez). 20 años después, dos de sus protagonistas más emblemáticos han querido volver a reencarnarse en ellos. Alexandra Jiménez y Alejo Sauras, han regresado a sus personajes de aquel entonces, que duraron 147 episodios: África y Raúl. Los dos, que fueron pareja en la ficción española donde enamoraron a todos con su romántica historia, han querido meterse de nuevo en la piel de África y Raúl y revivir un momento muy especial.

Alejo Sauras ha entrado al plató de Déjate querer interpretando a Raúl, como si llevara dos décadas buscando el amor: "Tenía una edad muy difícil y ahora tengo 20 años más y no he conseguido superar aquello", decía el actor metido en el papel de su personaje de Los Serrano, haciendo referencia a la relación que mantenía con Alexandra Jiménez en la ficción. Minutos más tarde, la actriz hacía lo mismo y se presentaba en el programa convertida en África. Ambos han vivido un reencuentro divertido y emotivo a la vez, en el que Raúl no había olvidado a la que fue su primer amor: "Me gustaría que tú aceptaras plantearte, por lo menos, pensar la posibilidad de volver a entablar una relación conmigo". A lo que África respondía: "Estamos exactamente como hace 20 años, esto no avanza", le decía, aceptando al final su petición y generando los buenos recuerdos entre los espectadores.

El reencuentro entre Alexandra y Alejo

Tras un momento nostálgico en el que se ha revivido la romántica historia de amor que vivieron África y Raúl hace 20 años, los actores han asegurado que volverían a trabajar juntos. Los dos han coincidido en las ganas que tienen de estar de nuevo en una escena mano a mano: "No es tan fácil tener tanta química con alguien. Era además desde el primer momento", se sinceraba la artista. Paz Padilla les ha sorprendido preguntándoles si se enamoraron entre ellos en su momento, algo que ha descolocado al propio Alejo y que ha sido Alexandra la que ha tenido que contestar para salir del paso: "Nosotros yo creo que lo que encontramos es una gran complicidad en el otro. Pasamos por muchas cosas, prácticamente todas eran muy buenas. Pero fuera del set teníamos también mucho apoyo el uno con el otro", respondía recordando con cariño aquellos momentos.

Casi al final de la entrevista, el programa les ha mostrado la cantidad de besos que se habían dado en la serie, una secuencia que ha estado a punto de emocionar a la propia Alexandra Jiménez: "Voy a llorar", decía al terminar de verlo. A día de hoy, los dos actores siguen cosechando éxitos, lo que les permite seguir creciendo en el mundo de la interpretación. Ella, por un lado, con su trabajo en la serie Escándalo: relato de una obsesión. Y él, con Estoy vivo, su último proyecto audiovisual.