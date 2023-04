Las imágenes del bebé de Rihanna a las que no te podrás resistir El niño, que está a punto de cumplir un año, está para comérselo como se puede ver en las fotos que ha mostrado su madre

Es muy difícil que el corazón no se enternezca al ver las últimas imágenes que ha compartido Rihanna. Aunque la artista no ha desvelado de momento el nombre de su bebé, su primer hijo con el rapero A$AP Rocky, sí que ha querido mostrar a sus seguidores las fotos de cómo ha crecido. Aunque no es habitual que la artista haga a su pequeño protagonista en sus perfiles en esta ocasión sí que ha dejado entrar en su casa a quienes la siguen para que vean cómo ha celebrado el pequeño la festividad de Pascua. A través de algunas instantáneas, la artista ha mostrado la divertida diadema con orejitas de conejo y brillantes que le puso al pequeño, que en mayo cumple un año.

Se le puede ver además con un collar de brillantes y piedras de colores, sentado en medio de la hierba y jugando con un enorme conejo hecho con tela brillante. Espontáneo, curioso y muy divertido, el niño mordisquea lo que bien podría ser uno de los huevos típicos de esa festividad. Caracter tiene, como demostró antes de la entrega de los Oscar cuando lloraba porque su madre no le llevaba a la fiesta. A su alrededor se pueden ver varios conejos, animales reales, en tonos marrón, gris y blanco que también parecen pasárselo en grande en la extensión campestre.

Los comentarios se han multiplicado pues nadie ha permanecido ajeno a lo precioso que está el bebé. “El más rico” escribe uno de sus seguidores, mientras otro apunta al gran parecido con su padre. Lo cierto es que mirando esa sonrisa y su expresión sí que recuerda a la del rapero, a quien se pudo ver presumiendo de familia en una reciente publicación. Rihanna y su pareja están esperando su segundo hijo, quién sabe si entonces se animarán a compartir los nombres escogidos para sus bebés.

La intérprete, que “destapó” su embarazo en el intermedio de la Super Bowl en el mes de febrero, volvió a subirse al escenario semanas después en la entrega de los Oscar. No se llevó la estatuilla, pero sin duda la suya fue una de las actuaciones de la noche. La de Barbados estaba espectacular con un diseño en tono negro con transparencias firmado por Alaïa y completado con pendientes de lágrima y dos anillos XL. Entre el público estaba su novio que, orgulloso, no pudo evitar acariciar su vientre tras la actuación.