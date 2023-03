La divertida rabieta del bebé del Rihanna al conocer que su futuro hermano ‘irá’ a los Oscar y él no La cantante, que esta esperando su segundo hijo, aspira a su primera estatuilla por el tema 'Lift Me Up', balada de la película 'Black Panther: Wakanda Forever'

Rihanna está buscando una niñera a contrarreloj para este próximo domingo 12 de marzo, concretamente para que cuide de su bebe durante la tarde noche cuando ella podrá rumbo a la alfombra roja de los Oscar. La cantante no solo está nominada a su primera estatuilla por el tema 'Lift Me Up', balada de la película Black Panther: Wakanda Forever, sino que además está previsto que interprete el tema sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Sin embargo, a su bebé, de tan solo 9 meses, no le hace demasiada gracia que su mamá se vaya.

Rihanna, quien anunciaba el pasado 2 de febrero sobre el escenario de la Super Bowl que estaba esperando su segundo hijo, ha compartido con sus seguidores una tierna fotografía de su hijo con gesto triste y lloriqueando mientras agarra con fuerza una barandilla. Junto a la imagen la cantante bromeaba diciendo: “Mi hijo cuando se enteró de que su hermano irá a los Oscar y no él".

La artista, de 35 años, también incluyó otra imagen de su pequeño sentado en su regazo mientras le mostraba el video musical de la canción, que aparece en Black Panther: Wakanda Forever. a canción está nominada a Mejor Canción Original y sirve como tributo a la fallecida estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, quien murió de cáncer de colon a los 43 años en agosto de 2020. Rihanna enfrenta así a Lady Gaga y Bloodpop por 'Hold My Hand', grabada para Top Gun: Maverick , y 'Applause' de Dianne Warren de la película Tell It Like a Woman .

La publicación de la cantante de Barbados ha recibido más de 6,3 millones de ‘me gusta’ hasta el momento y cientos de comentarios. Entre todos ellos destaca el de su padre, el rapero A$AP Rocky, quien ha escrito "MR. MAYERS" ( haciendo referencia así a su nombre real Rakim Mayers). Así como el de su amiga Cara Delevingne quien comentaba: “Esa cara” seguida por tres emojis con ojos de corazon. “Pastelito” escribió Viola Davis .Mientras que Gigi Hadid hablaba en nombre del bebé y decía: "No puedo esperar, mamá". Ni Rihanna ni su pareja han revelado por el momento el nombre de su hijo.