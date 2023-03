La batalla musical de Rihanna y Lady Gaga en los Oscar que podría acabar con una inesperada sorpresa

Su mejor Oscar es sin duda su familia, concretamente su segundo embarazo. Con semejante premio ya en su palmarés llega Rihanna a una cita con los Oscar que es no menos emocionante. La artista aspira a su primera estatuilla por el tema Lift Me Up, balada de la película Black Panther: Wakanda Forever, canción que además interpretará durante la gala. La actuación será la oportunidad de volver a disfrutar de sus curvas premamá después de que, hace solo unos días conquistara el intermedio de la Super Bowl (el pasado 12 de febrero). De hecho fue entonces cuando compartió su embarazo con el mundo, una tripita que brillará de nuevo en el escenario del Dolby Theatre y que podría acabar la noche adornada por la preciada estatuilla.

Frente a ella hay varias contrincantes de altura, aunque sin duda las más duras son Lady Gaga y la veterana y eterna nominada Diane Warren. La primera trae bajo el brazo la banda sonora de Top Gun: Maverick, un Hold my Hand que despierta mucha expectación pues que suene en directo y en la voz de la artista es sin duda uno de los atractivos de la noche (de momento no ha confirmado oficialmente su asistencia). Stefanie, así se llama esta Lady fuera del escenario, no es novata en estas lides de los Oscar: lloró emocionada en 2019 cuando recogió la estatuilla a la mejor canción original por Shallow (aunque se quedó sin el premio a la mejor actriz por la cinta en la que suena el tema, Ha nacido una estrella). Lo suyo es sin duda la música, aunque sus cada vez más numerosos papeles la convierten a un nombre a tener en cuenta.

Estuvo nominada además en 2016 por Till it Happens to You, un tema que interpretó junto a, casualidades que tiene la vida, Diane Warren, artista que paradójicamente se ha convertido en la eterna nominada de la historia de estos premios. Catorce nominaciones nada menos acumula la compositora de 66 años y no se lo ha llevado nunca. Solo recogió un Oscar honorífico quizá por la necesidad que tenía la academia del cine de resarcirla por tantas nominaciones que no dieron fruto. La artista recogió este premio en 2022 y un año después vuelve a contarla entre sus nominados a la mejor canción original con Applause, de la película Tell it Like a Woman. ¿Será este su año?

El nivel de las bandas sonoras y las voces aspirantes es tal que puede pasar de todo. Completan la lista de aspirantes RRR, de la cinta Naacho Naacho, firmada por Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj, y This is a life, de Todo a la vez en todas partes, firmada por David Byrne, Ryan Lott y Mitski. Gane quien gane, de nuevo las canciones serán protagonistas de la gala que presenta en esta ocasión Jimmy Kimmel, velada que se prevé marcada por el humor y un estricto protocolo para evitar incidentes como el del pasado año con Will Smith. “Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura" asegura Bill Kramer, director ejecutivo del evento.

"Hemos creado una serie de estructuras y equipos de comunicación para reunirnos lo más rápido posible y actuar conjuntamente si ocurre algún acontecimiento inesperado" dijo. El incidente fue lo más comentado de una noche que finalizó con una polémica de la que se habló durante meses, empañando en cierto modo el éxito de quienes recogieron su premio. Se espera que este año no suceda lo mismo, harán lo posible para evitarlo.