Rihanna, Jamie Lee Curtis, Austin Butler... las estrellas que podrían llevarse su primer Oscar

Las estrellas de Hollywood contienen el aliento. La próxima entrega de los Oscar volverá a congregar a quienes tanto nos hacen soñar desde la pantalla de un cine para reconocer su talento y entregarles la preciada estatuilla que todos desean. Aunque algunos de los aspirantes saben de sobra lo que estar en una de las listas más prestigiosas del mundo, otros se estrenan en esta edición con la ilusión de resultar al fin reconocidos. La nómina de actores de éxito es tan extensa que algunos de ellos todavía no han tenido la oportunidad de escuchar su nombre al final de la frase “y el Oscar es para…”. Nuevos talentos y otros relevantes artistas cuyas trayectorias todavía no han sumado este premio esperan que este sea su año. Hay numerosos nombres en esta edición que se enfrentan por primera vez a la posibilidad de llevarse un premio, ¿sabes quienes son?

En la categoría de mejor actriz se estrenan tres de las aspirantes. La española Ana de Armas se está haciendo un hueco cada vez mayor en Estados Unidos. Conquistó ya una nominación a los Globo de Oro con su papel en la primera parte de Puñales en la espalda (2019) junto a Chris Evans y Daniel Craig, a quien se volvió a unir en la última entrega de James Bond. Su actuación en Blonde encarnando a Marilyn Monroe le ha traído sin duda un logro inolvidable: su primera nominación al Oscar. ¡España vuelve a pisar fuerte en Hollywood!

Se estrena junto a ella Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes, que además logra todo un hito pues se convierte en la primera actriz asiática en aspirar a un Oscar en la categoría de actriz principal. La cinta parte con mucha expectación pues acumula once nominaciones, así que la pregunta que se hacen muchos es si logará Michelle desbancar a Cate Blanchett, la gran favorita. La tercera debutante es Andrea Riseborough, por To Leslie, cuya inclusión en la lista ha generado una polémica muy intensa pues no estaba en ninguna de las quinielas, así que la sombra de favoritismo no ha tardado en aparecer. Las apuestas auguran que es Blanchett quien levantará la estatuilla aunque quién sabe, la entrega de estos premios siempre depara alguna sorpresa.

En la categoría de actrices secundarias, se estrenan todas menos Angela Bassett. No ha estado nominada nunca Jamie Lee Curtis, de 64 años, a pesar de su amplia trayectoria y que este año ha sido incluida gracias a su papel en Todo a la vez en todas partes. Curtis, destacada actriz de comedia se enfrenta a esta ocasión con entusiasmo, igual que Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin, Stephenie Shu, por Todo a la vez en todas partes, y Hong Chau, por La ballena.

Algo muy parecido ocurre en las categorías masculinas. En la de mejor actor se da la circunstancia de que ninguno de los nominados se ha llevado nunca una estatuilla. Es sin duda una situación curiosa que promete dar aún más emoción al instante. Paul Mescal, por Aftersun, Austin Butler, por Elvis, Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin, Bill Nighy, por Living, y Brendan Fraser, por La ballena, serán el centro de todas las miradas pues esta será sin duda una ocasión única para incluir nombres nuevos en la historia de los premiados. En este sentido la lucha se prevé dura pues Farrell es un consolidado nombre en la industria y su película ha obtenido muy buenas críticas. Brendan Fraser que ha resurgido después de años de ostracismo suena también como posible ganador pues su interpretación (con una radical transformación física incluida) ha dado mucho que hablar. Otra transformación promete hacerle sombra dado el gusto que tienen en Hollywood por los biopics: la de Austin Butler como Elvis. El papel de este joven actor ha gustado mucho así que quizá no sea tan fácil escoger este año al ganador.

En la categoría de mejor actor de reparto, también hay tres actores que se estrenan: Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin, Brian Tyree Henry, por Causeway, Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin, y Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes. Este último ha tenido que esperar décadas, así lo dijo él mismo en la pasada entrega de los Globo de Oro, para tener una oportunidad de demostrar lo que vale. El que fue estrella infantil en Los Goonies y en Indiana Jones podría coronarse este año como una de las estrellas más importantes de la temporada.

En la categoría de mejor canción encontramos a una artista que podría protagonizar otro de los momentazos de la gala. Si hace solo unos días Rihanna arrasaba en el intermedio de la Super Bowl con una actuación inolvidable tras siete años alejada de las giras y anunciando su segundo embarazo, ahora podría llevarse el Oscar con el tema Lift me up de la película Black Panther: Wakanda Forever. ¿Llegará su bebé con este premio bajo el brazo? Sería sin duda un increíble broche de oro a este regreso a la primera fila después de haber sido mamá hace ocho meses de un niño. Sin duda su aparición presumiendo de embarazo es una de las imágenes más esperadas de la cita, que dejará de nuevo otras anécdotas de las que se hablará durante semanas. Recordemos si no el episodio protagonizado por Will Smith el año pasado. Esperemos que los momentos de esta edición sean un poco más tranquilos.