Austin Butler y las secuelas de dar vida a 'Elvis', el papel que le podría otorgar el Oscar

Queda poco más de un mes para que se celebre la 95ª edición de los Oscar y las quinielas están al rojo vivo. En la categoría de mejor actor hay muchas dudas sobre quien se llevará el ansiado galardón, pero los favoritos son Austin Butler por Elvis, Brenda Fraser por The Whale (La ballena) o Colin Farrell por The Banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin).

Desde que se estrenara en Cannes el biopic sobre Elvis Presley, el novio de la modelo Kaia Gerber ha recibido una lluvia de reconocimientos al lograr 27 nominaciones, entre ellas en los premios Critics' Choice o los Globos de Oro, galardón que finalmente se llevó. Dicen los expertos que existen muchas razones por las que podría ganar el Oscar, pero lo que verdaderamente sabe el intérprete del rey del rock son las secuelas que le ha dejado el papel que le podría otorgar el máximo galardón de la industria.

Butler se metió de tal modo en el papel que el director de la cinta Baz Luhrman llegó a confesar en una entrevista que nunca escuchó el acento original de Austin Butler. El actor desde que supo que iba a interpretar al personaje mantuvo el acento sureño del cantante de Tennessee incluso hasta cuando los focos se apagaban. Sin embargo este esfuerzo podría haberle causado serios daños en sus cuerdas vocales. Butler llegó a afirmar en The Graham Norton Show que perdió su voz y le está costando recuperarla: "“Sigo preguntando a la gente: ‘¿Es esta mi voz?’, porque creo que ya es mi voz real", reconoce el intéprete, de 31 años, después de varios años forzándo el acento. "Cuando vives con algo durante dos años y no haces nada más, creo que no puedes evitarlo. Se convierte en una fibra de tu ser", comenta, una voz que ha sido objeto de risa entre sus fans.

Al fin considera que después de mucho tiempo que "se está deshaciendo del acento”, aunque su voz se haya visto perjudicada: “Probablemente he dañado mis cuerdas vocales de tanto cantar. Si estuviera intentando sonar como Elvis ahora mismo sonaría muy distinto", dice el actor que reconoció que una sola escena de Elvis le podría requerir hasta 40 tomas.

Lo cierto es que Butler ha llegado a encarnar a la perfección a la leyenda del rock & roll. Tanto es así que la fallecida Lisa Marie Presley dijo al ver la película: " Si Austin Butler no gana un Oscar, me pondré furiosa". De hecho, la hija de Elvis y la que fue su esposa asistieron a la entrega de los Globos de Oro, donde Butler se alzó con el premio. Nada más subir al escenario, el actor se dirigió a ellas durante su discurso de agradecimiento. "Muchas gracias a la familia Presley. Gracias por abrirme vuestros corazones, vuestras memorias y vuestro hogar. Lisa Marie y Priscilla, os quiero para siempre", señaló el actor conmovido. Lo que no maginaba es que apenas dos días después Lisa Maríe nos iba a dejar para siempre.

