Se desvela la causa exacta de la muerte de Lisa Marie Presley mientras se suceden los homenajes

Poco a poco, se van conociendo más detalles sobre la trágica e inesperada muerte de Lisa Marie Presley, única hija del Rey del Rock, a los 54 años. Fuentes pertenecientes a su círculo más cercano, han asegurado al portal de información estadounidense TMZ que la cantante volvió a sufrir un segundo paro cardíaco estando en el hospital, lo que la provocó una muerte cerebral y un coma inducido. Una situación muy crítica y delicada que llevó a sus familiares a firmar un informe médico para que no la volvieran a reanimar.

De la misma manera, su representante, Riley Keough, ha confirmado a varios medios de comunicación norteamericanos que los restos mortales de la artista descansarán en la finca familiar de Graceland (Memphis). Concretamente, en el jardín llamado Meditation Garden por el que pasan cada año miles de turistas curiosos. En esta gran mansión vivió el intérprete de Jailhouse Rock desde los 22 años hasta su fallecimiento en 1977, por lo que también se encuentra enterrado junto a sus progenitores en este emblemático lugar. Además, allí reposa el cuerpo de su hijo Benjamin, que se suicidó en 2020 con tan solo 27 años. Una pérdida prematura que sumió a Lisa Marie en una gran tristeza que admitió que nunca pudo llegar a superar.

La propia Lisa Marie habló sobre este peculiar mausoleo familiar en su canción Light's Out, que pertenece al álbum de estudio que sacó en 2003 To Whom It May Concern. "Alguien apagó las luces en Memphis. Ohh ahí es donde mi familia está enterrada. La última vez que estuve allí me di cuenta de que quedaba un espacio, junto a ellos en Memphis, en el jardín trasero", rezan los versos de este sencillo, que, por desgracia, se han hecho realidad demasiado pronto.

Los homenajes se suceden

Nombres muy populares del mundo de la música y la interpretación, como John Travolta o Nicolas Cage, han lamentado la muerte de Lisa Marie y han expresado sus condolencias de manera pública, demostrando así que era una mujer de lo más querida. Sin duda, uno de los homenajes más especiales ha venido por parte del actor Austin Butler, que se ha puesto en la piel de Elvis Presley en la película homónima dirigida por Baz Luhrmann que ha sido todo un éxito en 2022, tanto entre los espectadores como para los críticos especializados.

"Estoy eternamente agradecido por el tiempo que tuve la suerte de estar cerca de su luz brillante y siempre apreciaré todos los momentos que compartimos. Su calidez, su amor, y su autenticidad siempre serán recordados", expresaba emocionado el exchico Disney. Precisamente, la última aparición pública de Lisa Marie fue en los Globos de Oro, donde Austin Butler se alzó con el premio a mejor actor principal. La cantante reconocía estar muy "feliz" por el magnífico trabajo que había realizado el artista en la cinta y subrayaba que el propio Elvis estaría "orgulloso" de verse reflejado de manera tan fidedigna en la gran pantalla.

