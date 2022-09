La curiosa coincidencia que unirá al exnovio de Kaia Gerber, Jacob Elordi, con su actual pareja Austin Butler y tiene que ver con Elvis Presley

El 45 aniversario de la muerte de Elvis Preysler está provocando que el mundo de la cultura le rinda múltiples homenajes. El último de ellos ha desencadenado en una curiosa coincidencia que tiene relación directa con Kaia Gerber, ya que el encargado de interpretar al cantante en un nuevo biopic que se empezará a rodar el próximo otoño será Jacob Elordi, su expareja. Un hecho que une al intérprete con el actual novio de la modelo , Austin Butler, que se encuentra triunfando a nivel mundial con Elvis, un filme que ha logrado catapultar a la fama a este joven actor logrando un merecido reconocimiento después de años en esta sacrificada profesión con papeles menos relevantes. ¿Le dará algún consejo sobre como mover las caderas el actual yerno de Cindy Crawford al debutante Elordi?

En esta ocasión, la cinta recibirá el nombre de Elvis and Me y a pesar de que el protagonista de Euphoria vaya a encarnar al rey del rock su presencia no tendrá tanto peso, puesto que el objetivo principal del largometraje es contar la historia de Priscilla Beaulieu, a la que dará vida la actriz de origen australiano Cailee Spaney. Pricilla, que actualmente tiene 77 años, fue la esposa del vocalista entre 1967 y 1973, y, además, la madre de la única hija del cantante Lisa Marie Presyler (54). La película estará dirigida y guionizada por la prestigiosa cineasta Sofía Coppola y su trama está basada en las memorias homónimas, que, con gran éxito, Priscilla publicó en el año 1985. Una novela en la que detallaba alguno de los momentos más desconocidos de su controvertido matrimonio.

Un proyecto de lo más tentador, que, a buen seguro, le reporta grandes alegrías a la bien encaminada carrera profesional de Jacob Elordi, aunque en un principio se barajó el nombre de otra de las celebridades más populares del panorama musical: Justin Bieber. Según confirmaron fuentes cercanas a la hija de Francis Ford Coppola al portal de noticias estadounidense TMZ, la directora había insistido mucho al marido de Hailey Baldwin para que participará en la ficción, pero, por motivos que no han salido a la luz, este prefirió declinar la oferta centrándose en el tour mundial que tiene por delante y que tuvo que ser cancelado por un problema de salud, del que, afortunadamente, ya está recuperado.

Caminos separados

Jacob y Kaia vivieron un intenso noviazgo durante un año, pero los dos artistas decidieron poner punto y final a su amor y rehacer sus vidas de manera separada. Mientras que la hija de Cindy Crawford oficializó su noviazgo con Austin Butler a principios de este 2022, a el actor australiano no se le ha relacionado de manera oficial con nadie, si bien es cierto que todos los rumores apuntaban a que podía estar conociendo a la influencer Olivia Jade con la que se dejó ver en actitud cariñosa por las calles de Los Ángeles en distintas ocasiones.

