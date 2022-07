Justin Bieber vuelve a los escenarios un mes después de sufrir una parálisis facial

Cerca de un mes es lo que ha estado de baja Justin Bieber a causa de una parálisis facial que le ha incapacitado hasta el punto de dificultar incluso tareas tan necesarias como comer o respirar. El intérprete, que por supuesto canceló su gira de conciertos, anuncia ahora su regreso a los escenarios, una excelente noticia para sus incondicionales. Será el próximo 31 de julio cuando reaparezca en el show que tiene programado en Lucca Summer Festival en Italia, al que seguirán fechas por toda Europa, Sudamérica, Sudáfrica, Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda, un apretado programa que de momento deja fuera los conciertos que fueron cancelados en Estados Unidos- todavía no se han reprogramado-.

Muy afectado el intérprete, de 28 años, anunciaba a primeros de junio este bache de salud que le obligaba a hacer un paréntesis en su trabajo. El intérprete reveló que padecía el síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad provocada por el virus de la varicela-zóster que infecta un nervio de la cabeza. "Se ha vuelto muy difícil comer, está siendo extremadamente frustrante, recen por mí" contaba casi con lágrimas en los ojos en un breve vídeo.

"Este virus ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Mi ojo no parpadea, no puedo sonreír por ese lado de mi rostro, la fosa nasal no se mueve… tengo una parálisis completa en este lado de mi cara" detallaba el artista. Solo unos días después se volvía a comunicar con sus fans para contarles cómo evolucionaba su estado. "Cada día voy mejorando" apuntaba.

No ha sido un año fácil para Justin y su mujer Hailey Bieber que se han tenido que enfrentar a diversos problemas de salud. El pasado mes de marzo Hailey sufrió un ictus y tuvo que ser ingresada en el hospital. La causa era un defecto cardiaco del que posteriormente tuvo que ser intervenida. Afortunadamente la modelo se ha recuperado, como contó ella misma a sus seguidores, retomando sus compromisos profesionales con diversas marcas.