Justin Bieber revela los síntomas de su enfermedad y pide que recen por él

Justin Bieber ha pedido a sus seguidores que recen por él. Su enfermedad no mejora, los síntomas se agravan y el cantante se encuentra cada vez más frustrado tras haber tenido que cancelar todos sus compromisos. El pasado viernes reveló que padecía el síndrome de Ramsay Hunt, un raro trastorno neurológico que le ha causado parálisis facial y que le está haciendo muy difícil el día a día.

La estrella musical, de 28 años, mostró en un detallado vídeo cómo le está afectando la enfermedad. Sufre una parálisis facial parcial y tiene problemas para comer, guiñar el párpado y respirar por uno de los orificios de la nariz. Cada vez más angustiado, el cantante ha enviado un nuevo mensaje a sus seguidores en el que dice así: “se ha vuelto muy difícil comer, está siendo extremadamente frustrante, recen por mi” y acompaña el texto de un emoticono con lágrimas en los ojos.

“Como pueden ver en mi cara, tengo un síndrome llamado Ramsay Hunt, este virus ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Mi ojo no parpadea, no puedo sonreír por ese lado de mi cara, la fosa nasal no se mueve…tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, reveló la voz de Peaches en un explicativo video.

El dos veces ganador del Grammy ha tenido que cancelar todos sus próximos conciertos, así lo explicaba ante sus seguidores: “Es bastante serio, físicamente no puedo, mi cuerpo dice que tengo que reducir la velocidad, espero que lo entiendan, usaré este tiempo para descansar, relajarme y poder volver al cien por cien para hacer aquello para lo que nací” Inmerso en su última gira Justice Worl Tour 2022 ha cancelado ya dos conciertos en Toronto, uno en Washington DC y seguramente no pueda acudir a su próxima cita en el Madison Square Garden de Nueva York, que está prevista para el 13 de junio

No es una buena racha para el cantante, el pasado mes de marzo su mujer, Hailey Baldwin Bieber, sufrió un pequeño derrame cerebral y tuvo que ser ingresada en el hospital y operada de urgencia tras descubrirsele un coágulo. La modelo, que hace escasos días se despedía para siempre de su bisabuela, la madre de Alec Baldwin, que falleció a los 92 años, le ha respaldado públicamente respondiendo a su mensaje con un “Te amo bebé”.

