Justin Bieber cancela varios conciertos debido al empeoramiento de su salud

“Os quiero mucho, voy a descansar y a ponerme mejor” escribía Justin Bieber, de 28 años, en sus perfiles mientras anunciaba la cancelación de sus próximos tres conciertos (dos en Toronto y otro en Washington). Su salud ha empeorado, recordemos que el artista padece la enfermedad de Lyme, y por este motivo sus médicos le han recomendado parar. “He hecho todo lo posible por mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Me rompe el corazón tener que posponer estos conciertos (órdenes del médico)” apunta. No se sabe todavía si las fechas programadas el 13 y 14 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York se verán afectadas.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, una historia de amor que ha enfrentado difíciles retos

El retorno de Hailey Baldwin tras recuperarse de un ictus

VER GALERÍA

Esta noticia se une a la mala racha que atraviesan el artista y su mujer Hailey Bieber en cuestiones de salud, aunque afortunadamente no han tenido consecuencias de importancia. Hailey compartía el pasado mes de marzo que había sufrido un ictus, tras lo cual tuvo que ser operada del corazón, como explicó semanas después. Los médicos descubrieron que un coágulo había llegado a su cerebro y le había causado el accidente cerebrovascular. No sabían sin embargo cómo había llegado allí así que siguieron los estudios y descubrieron que tenía un orificio en el corazón (un AOP o agujero oval permeable), que fue por donde salió el coágulo. La intervención fue para cerrarlo.

Aterrado por el problema de salud de su mujer

El artista tuvo mucho miedo tras lo ocurrido a su mujer, él mismo lo dijo durante uno de los conciertos de su gira. “Ha sido aterrador, sabéis, realmente me dio miedo. Pero sé que Dios la acompaña y eso es bueno” explicó. Ahora es él quien se enfrenta a un bache en su dolencia, la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas. Él comentó su diagnóstico en 2020 con estas palabras: “Mientras que muchas personas no paran de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina... de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado de la enfermedad de Lyme", aseguraba entonces.

VER GALERÍA

En aquel momento contó además que sufrió un caso grave de mononucleosis infecciosa crónica, que había afectado a sus funciones cerebrales, su energía y su físico. Quienes sufren la enfermedad de Lyme siguen un tratamiento contra la misma, pero puede ser que lidien con sus efectos toda la vida, síntomas que incluyen erupciones en la piel, fatiga y fiebre, dolor de cabeza, problemas en el sistema nervioso y el corazón.