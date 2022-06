Justin Bieber comparte cómo evoluciona la incapacitante parálisis facial que sufre

Hace apenas un par de días Justin Bieber, de 28 años, impactaba a sus seguidores con un clip en el que se apreciaba la parálisis facial que sufre, causada por el síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad provocada cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio de la cabeza. Esta situación le ha obligado a cancelar varios conciertos de su gira y a guardar reposo para tratar de recuperarse lo más pronto posible. ¿Cómo se encuentra el artista? Tras la avalancha de comentarios y apoyo de sus seguidores, Justin ha decidido escribir unas letras sobre su estado y la manera en la que afronta esta situación.

“Cada día voy mejorando” asegura para luego explicar que su fe le está ayudando a lidiar con lo que le ha pasado. “En medio de este malestar encuentro consuelo en el que me creó y me conoce. Me está recordando que lo sabe todo de mí, las partes más oscuras que no quiero que nadie conozca. Constantemente me da la bienvenida en sus brazos” apunta. Es precisamente la fe tan intensa que tiene la que se está convirtiendo en un refugio. “Esta perspectiva me ha dado paz durante esta terrible tormenta a la que me estoy enfrentando. Sé que pasará, pero mientras Jesús está conmigo” concluye.

Justin comunicaba el pasado 10 de junio que, por motivos médicos, cancelaba varias citas de su gira de conciertos. Pocas horas después desvelaba el motivo con un vídeo en el que no podía evitar las lágrimas. “Se ha vuelto muy difícil comer, está siendo extremadamente frustrante, recen por mí” aseguraba mostrando que además tiene dificultades para guiñar el párpado y respirar por uno de los orificios de la nariz. Angustiado, compartía que tiene que parar durante un tiempo para descansar y relajarse antes de retomar de nuevo su Justice Worl Tour 2022.

El cantante y su mujer Hailey Baldwin no están atravesando su mejor época en lo que se refiere a la salud. El pasado mes de marzo Hailey sufrió un ictus y tuvo que ser ingresada en el hospital. La causa era un defecto cardiaco del que posteriormente tuvo que ser intervenida. Afortunadamente la modelo se ha recuperado, como contó ella misma a sus seguidores. Hace solo unos días compartía además su dolor tras la muerte de su bisabuela, la madre de Alec Baldwin, que falleció a los 92 años.